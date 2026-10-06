Aitor Sánchez, nutricionista: «El efecto de los suplementos es mucho más discreto que el de la alimentación»

Nos bombardean con imágenes perfectas, cuerpos esculpidos y la promesa de una solución rápida para cualquier déficit energético o físico. Ante este escenario, es fácil caer en la tentación de buscar una píldora mágica que acelere nuestros resultados o compense nuestros hábitos más relajados. Pero, ¿realmente funcionan estos suplementos que llenan los estantes de supermercados y tiendas especializadas?

La verdad es que muchos de nosotros ponemos demasiadas expectativas en estos productos, creyendo que son la clave para transformar nuestro cuerpo o mejorar nuestra salud de manera espectacular. Esto nos puede llevar a gastar una fortuna en algo que, en el mejor de los casos, apenas hará efecto. (Sí, a nosotros también nos han vendido la moto alguna vez.)

El nutricionista Aitor Sánchez, una voz de referencia en el mundo de la nutrición, lo deja clarísimo:

«El efecto de los suplementos es mucho más discreto que el de la alimentación».

Aitor Sánchez insiste en que, salvo casos médicamente justificados y bajo prescripción de un profesional sanitario, los suplementos no son imprescindibles. Nos recuerda que el verdadero pilar de nuestra salud y rendimiento es lo que ponemos en el plato cada día. No se trata de buscar atajos, sino de construir una base sólida con alimentos de verdad.

Uno de los errores más comunes es pensar que «bueno, mal no me hará». Sánchez alerta que esta idea es peligrosa, ya que si un suplemento nos hace comer peor, puede ser contraproducente. La sensación de «ya tomo lo que necesito» puede justificar malas decisiones alimentarias, haciendo que nuestro cuerpo se resienta a largo plazo y nuestro presupuesto, por cierto, también.

La cara oculta del negocio de los suplementos

El nutricionista no duda en señalar que hay un negocio enorme detrás de la industria de los suplementos. Cada año, las empresas facturan cifras astronómicas, y sus productos han pasado de las tiendas especializadas a los supermercados e incluso a las tiendas de ropa. Esto nos demuestra el alcance y la presión de marketing que hay detrás.

Esta expansión masiva hace que cada vez sea más difícil discernir qué es realmente útil y qué es pura estrategia comercial. La información abunda, pero no siempre es de calidad, y la tentación de seguir las tendencias virales es demasiado grande.

Aitor Sánchez distingue tres categorías claras de suplementos. En primer lugar, están los que son prescritos por profesionales de la salud y tienen un sentido médico, como en casos de deficiencias demostradas. Después, están los que «pueden ayudar, pero hay que verlo», cuya utilidad es dudosa o solo aplicable en contextos muy específicos. Y finalmente, y esta es la parte alarmante, están aquellos que son directamente un engaño.

Atletas profesionales vs. el día a día: no todo vale

Otra confusión habitual surge de ver los suplementos que consumen los atletas de élite. Sánchez subraya que un deportista profesional puede necesitar ciertos suplementos para su rendimiento extremo, pero eso no significa que un ciudadano de a pie que juega al pádel una vez a la semana también deba tomarlos. Es tirar el dinero a la basura (y nuestro presupuesto, otra vez, sufrirá las consecuencias).

Pensemos, por ejemplo, en el colágeno, un suplemento muy popular. Aitor Sánchez aclara que no es mejor que otras proteínas, de hecho, es incluso menos completo. Muchas veces, los suplementos son simplemente más caros por tener una mejor propaganda, no por su eficacia superior. ¿Cuántas veces hemos comprado algo solo por su etiqueta o por una campaña publicitaria engañosa?

Lo mismo pasa con el magnesio. Si escuchamos que alguien lo toma y nosotros también nos sumamos sin saber si realmente nos hace falta, quizás estamos malgastando los recursos de nuestro cuerpo y nuestros ahorros. La clave es la individualización: lo que es bueno para una persona, quizás no lo es para ti. Siempre debemos preguntarnos el «por qué» y el «para qué» antes de comprar nada.

Mi consejo: Antes de gastar un euro en suplementos, revisa tu dieta. Muchas veces, la solución ya la tienes en la nevera o en la fruta y verdura de temporada. El verdadero superalimento eres tú, bien alimentada.

Tu alimentación, tu verdadero superpoder

La conclusión es clara: si tu dieta es equilibrada, rica en productos naturales, de temporada y de proximidad, probablemente ya tienes todos los nutrientes necesarios. Un suplemento no es un sustituto de una mala alimentación ni hará milagros. Es una herramienta de apoyo, no una solución universal ni el verdadero secreto para la salud.

En un mercado saturado de falsas promesas y campañas de marketing agresivas, entender esta realidad es un ahorro definitivo para nuestro bolsillo y una inversión invaluable en nuestra salud real. Antes de comprar ningún bote, hagámonos una pregunta sencilla: ¿realmente lo necesito, o estoy cayendo en una tendencia?