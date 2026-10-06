Isabel Pantoja acaba d’anunciar que tornarà als escenaris per sorpresa en una última gira que, ara, se sap que té un motou ocult al darrere. Després de molt de temps sense actuar en directe, va veure’s forçada a organitzar més concerts perquè tenia un deute important a pagar. Ara, torna a seguir la mateixa estratègia perquè la seva situació financera continua amb molts problemes. Darrere d’aquest anunci que busca ser un gest d’amor cap als fans s’amaga una situació desesperada amb un deute milionari, impagaments i deutes.
El seu antic mànager i assessor legal de la cantant li ha fet grossa, pel que es veu, ja que El Español explica en exclusiva que els assessors legals d’Icónica Sevilla Fest estan preparant una denúncia per presumpta estafa. Reclamen al seu representant la devolució de 240.000 €, ni més ni menys, arran de la cancel•lació injustificada que va fer Isabel Pantoja del concert fel passat 27 de juny.
En un comunicat molt contundent, l’acusen d’haver suspès l’actuació “de manera unilateral” quatre dies abans i “sense oferir cap mena d’argument que ho justifiqués”. Davant d’això, l’organització del festival va veure’s obligada a pagar totes les despeses i a fer la devolució dels diners de les entrades. El problema més greu, més enllà que evadís qualsevol responsabilitat de la cancel•lació, és que Isabel Pantoja i el seu representant haurien “retingut” el total fel caixet que ja havien cobrat.
D’aquesta manera, doncs, s’estaven “enriquint” a costa del promotor i dels assistents. Ara, els reclamen aquests 240.000€: “Les entrades s’han retornat, però ella s’ha quedat amb els diners”, denuncien. Molts podrien pensar que ha estat el seu representant qui s’ho ha quedat, però fonts amb qui han parlat des del digital asseguren que Isabel Pantoja és “plenament conscient” del que ha passat.
I el cas va més enllà, ja que s’ha sabut que aquest mateix representant hauria creat una mena d’entramat de societats amb les quals ha anat actuant de la mateixa manera. Si fem cas a la informació que explica Fiesta, el programa de Telecinco, el gestor també va ser demandat perquè pagués les despeses derivades de la cancel•lació d’un concert d’Isabel Pantoja el 2023.
Aquell deute es troba en fase d’execució, però resulta curiós que ell desaparegués de l’empresa poc després. Doncs encara sobta més que hagi canviat la societat amb la que va gestionar aquest concert a Sevilla que ara li genera maldecaps. Cobren els diners del caixet per avançat, cancel•len el concert dies abans, es queden amb els diners i canvien d’empresa. I tornada a començar. Un escàndol majúscul que pot derivar en més demandes i problemes per a una cantant ofegada en deutes perquè si sumem tot el que li reclamen, la xifra suma 720.000 € -que surten dels 240.000 € de Sevilla, 171.000 € de La Cartuja i 310.000 € més d’una actuació prevista a Valladolid el 2024-.
Asfraf Beno carrega contra Isabel Pantoja a Supervivientes
Isabel Pantoja també ha estat notícia aquestes últimes hores per la crítica ferotge que ha fet contra ella Asraf Beno. La cantant mai no ha tingut bona relació amb el marit de la seva filla, però que el noi hagi carregat contra ella d’aquesta manera també ha sorprès. Ho ha fet a Supervivientes, el reality de Telecinco on està fent de concursant. I quin és el resum? Doncs que la sogra ha fet tot el possible per deixar-li clar que no la suporta.
“Mai no m’ha dit que no li agrado, però sí que ho he notat. M’ho ha fet sentir amb els lletjos i menyspreus que em fa”, ha deixat anar en un moment donat. Per exemple, recorda una situació realment incòmoda quan Isabel Pantoja va convidat Omar Montes -l’exparella de la filla- a la seva festa d’aniversari. Estava dient, amb això, que el preferia a ell que a Omar com a gendre? Aquesta és la sensació que li va donar.
Asraf habla de cómo lo ha tratado Isabel Pantoja desde que empezó con Isa 🏝️ #ConexionHonduras4 🔵 https://t.co/1KU6evojTY https://t.co/ZkRiYKE2Tk— Supervivientes (@Supervivientes) October 4, 2026
I, no content amb això, Omar Montes continua assegurant que està convençut que li cauria millor “si fos ric”: “M’ha arribat a dir que soc una puça i que m’estic aprofitant de la seva filla”. Amb tot, un mal rotllo familiar que sembla lluny de millorar.