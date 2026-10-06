Isabel Pantoja acaba de anunciar que volverá a los escenarios por sorpresa en una última gira que, ahora, se sabe que tiene un motivo oculto detrás. Después de mucho tiempo sin actuar en directo, se vio forzada a organizar más conciertos porque tenía una deuda importante que pagar. Ahora, vuelve a seguir la misma estrategia porque su situación financiera continúa con muchos problemas. Detrás de este anuncio que busca ser un gesto de amor hacia los fans se esconde una situación desesperada con una deuda millonaria, impagos y deudas.

Su antiguo mánager y asesor legal de la cantante le ha hecho una faena, al parecer, ya que El Español explica en exclusiva que los asesores legales de Icónica Sevilla Fest están preparando una denuncia por presunta estafa. Reclaman a su representante la devolución de 240.000 €, ni más ni menos, a raíz de la cancelación injustificada que realizó Isabel Pantoja del concierto del pasado 27 de junio.

En un comunicado muy contundente, la acusan de haber suspendido la actuación “de manera unilateral” cuatro días antes y “sin ofrecer ningún tipo de argumento que lo justificara”. Ante esto, la organización del festival se vio obligada a pagar todos los gastos y a devolver el dinero de las entradas. El problema más grave, más allá de que evadiera cualquier responsabilidad de la cancelación, es que Isabel Pantoja y su representante habrían “retenido” el total del caché que ya habían cobrado.

Isabel Pantoja, acusada de estafa y con muchas deudas | Europa Press

De esta manera, pues, se estaban “enriqueciendo” a costa del promotor y de los asistentes. Ahora, les reclaman estos 240.000€: “Las entradas se han devuelto, pero ella se ha quedado con el dinero”, denuncian. Muchos podrían pensar que ha sido su representante quien se lo ha quedado, pero fuentes con las que han hablado desde el digital aseguran que Isabel Pantoja es “plenamente consciente” de lo que ha pasado.

Y el caso va más allá, ya que se ha sabido que este mismo representante habría creado una especie de entramado de sociedades con las que ha ido actuando de la misma manera. Si hacemos caso a la información que explica Fiesta, el programa de Telecinco, el gestor también fue demandado para que pagara los gastos derivados de la cancelación de un concierto de Isabel Pantoja en 2023.

Esa deuda se encuentra en fase de ejecución, pero resulta curioso que él desapareciera de la empresa poco después. Pues aún sorprende más que haya cambiado la sociedad con la que gestionó este concierto en Sevilla que ahora le genera dolores de cabeza. Cobran el dinero del caché por adelantado, cancelan el concierto días antes, se quedan con el dinero y cambian de empresa. Y vuelta a empezar. Un escándalo mayúsculo que puede derivar en más demandas y problemas para una cantante ahogada en deudas porque si sumamos todo lo que le reclaman, la cifra suma 720.000 € -que salen de los 240.000 € de Sevilla, 171.000 € de La Cartuja y 310.000 € más de una actuación prevista en Valladolid en 2024-.

Asfraf Beno carga contra Isabel Pantoja en Supervivientes

Isabel Pantoja también ha sido noticia en estas últimas horas por la crítica feroz que ha hecho contra ella Asraf Beno. La cantante nunca ha tenido buena relación con el marido de su hija, pero que el chico haya cargado contra ella de esta manera también ha sorprendido. Lo ha hecho en Supervivientes, el reality de Telecinco donde está participando. ¿Y cuál es el resumen? Pues que la suegra ha hecho todo lo posible por dejarle claro que no lo soporta.

“Nunca me ha dicho que no le gusto, pero sí que lo he notado. Me lo ha hecho sentir con los feos y desprecios que me hace”, ha soltado en un momento dado. Por ejemplo, recuerda una situación realmente incómoda cuando Isabel Pantoja invitó a Omar Montes -la expareja de la hija- a su fiesta de cumpleaños. ¿Estaba diciendo, con esto, que lo prefería a él que a Omar como yerno? Esa es la sensación que le dio.

Asraf habla de cómo lo ha tratado Isabel Pantoja desde que empezó con Isa 🏝️ #ConexionHonduras4 🔵 https://t.co/1KU6evojTY https://t.co/ZkRiYKE2Tk — Supervivientes (@Supervivientes) October 4, 2026

Y, no contento con eso, Omar Montes continúa asegurando que está convencido de que le caería mejor “si fuera rico”: “Me ha llegado a decir que soy una pulga y que me estoy aprovechando de su hija”. Con todo, un mal rollo familiar que parece lejos de mejorar.