Isabel Pantoja ha patit uns problemes econòmics molt importants que l’han portat a acumular un deute milionari amb el banc. Entre la multa d’Hisenda i la davallada d’ingressos, la cantant no ha pogut pagar la hipoteca de la mítica Cantora i ha acabat perdent-la. De fet, se n’ha hagut de desfer perquè el banc li reclamava una quantitat elevadíssima que veien que no podrien recuperar. I què ha passat? Que l’han posat a subhasta i, mentrestant, un nou comprador libanès ha decidit invertir-hi i reconvertir-la.
Ara se sap que aquesta finca que va adquirir Paquirri als anys 80 ha estat comprada per 1.200.000 € i que tindrà una segona vida. Deixarà de ser la finca familiar dels Pantoja i passarà a explotar-se com una plantació de festucs. Pocs s’imaginaven una segona vida tan diferent, però així ho ha confirmat el director de la revista Lecturas en un programa de Telecinco. Sorprenentment, ha tingut accés al desig d’aquest empresari que vol aprofitar l’extens terreny del que compta la finca per convertir-la en una plantació d’aquest tipus de fruit sec, el que ha triplicat el seu preu recentment gràcies a la gran popularitat que té la xocolata de Dubai.
En aquest mateix programa, el nebot de Francisco Rivera ha rememorat tots els dies que va passar allà quan el seu tiet encara era viu: “És veritat que Cantora sempre va ser la joia de la corona del seu patrimoni. Recordo que allà vaig viure els dies més feliços de la meva infància i, segurament, de la meva vida”. Una venda que deu haver fet molt de mal a tota la família, és clar, encara que ningú no ha mogut un dit per intentar ajudar la cantant en aquest deute. Kiko Rivera ho va intentar, en el seu moment, però la mala relació amb la mare no va ajudar a arreglar aquella situació.
El nou propietari ha trigat a signar el contracte de compravenda, però sembla que ha estat una demora relacionada amb el procés burocràtic llarg que ha hagut de passar mentre acreditaven la procedència d’aquests diners per evitar que hi hagués un blanqueig de capitals darrere. Aquest francès d’origen libanès hauria mantingut contacte amb el fill d’Isabel Pantoja, diuen, qui hauria intercedit per acceptar la seva proposta de compra.
Isabel Pantoja, sense casa ni bona relació amb els fills
Aquesta pèrdua de patrimoni tan important arriba en un 2026 complicat per a la cantant. L’artista ha vist molt minava la seva situació econòmica, de la mateixa manera que mai abans s’hauria vist tan sola. Davant d’aquesta situació, sembla que hauria donat el seu braç a tòrcer i començar a plantejar-se perdonar el fill després de tot i reprendre una relació que semblava totalment insalvable.
Diuen fonts properes a ella que té ganes de “recuperar el temps perdut” amb Kiko i les seves netes, de la mateixa manera que també hauria començat a demanar perdó a antics amics i coneguts que han estat realment enfadats amb ella per la seva actitud distant i dèspota en aquests últims anys.