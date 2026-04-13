Anabel Pantoja, des de l’hospital: “Sense gana ni ganes de viure”
Jennifer Navarro
13/04/2026 13:05

Anabel Pantoja ha hagut d’anar a Urgències aquest cap de setmana després d’uns dies malalta. Un virus ha entrat a casa seva, amb la filla i ella sense gana “ni ganes de viure“. Així de dramàtica s’ha pronunciat en unes fotografies que ha compartit al seu perfil d’Instagram, una finestra a la seva intimitat que ha preocupat els seguidors perquè l’han vist entubada i molt desanimada: “Estem estirades, sense gana i amb un malestar…“.

Després d’uns dies trobant-se malament, la sensació va anar a pitjor i va veure’s forçada a acudir al metge: “El meu dissabte s’ha resumit a anar al metge, comprar dieta blanda i deprimir-me“. Ha estat un ensurt i ja es troben millor, però la neboda d’Isabel Pantoja confessa que ha arribat a estar realment malament. Tenint en compte que li han hagut de posar sèrum i que li han recomanat que mengi arròs blanc i iogurts natural, ha hagut de ser un virus estomacal molt fort el que l’ha col·locat en aquesta situació. La gastroenteritis s’encomana fàcilment, així que també quadra el diagnòstic amb què la petita Alma i ella hagin estat malaltes alhora.

Anabel Pantoja i la filla, malaltes tot el cap de setmana | Instagram

Anabel Pantoja, malalta al mateix temps que la seva filla

Els seguidors d’Anabel Pantoja li han enviat un munt de missatges d’ànims i li han desitjat que es recuperi aviat, ja que no els ha agradat veure-la així. Pot haver estat una gastroenteritis més, però que hagi estat tan negativa amb missatges foscos ha semblat estrany. Sempre deprimeix trobar-se malament, però tant? Ella mateixa ha donat més detalls del seu estat: “No sé quin tipus de virus o quin organisme tenim al cos les dues perquè ens té estirades tot el dia, he estat dormint com feia temps que no feia“.

Explica que s’han trobat realment malament, com si els hagués picat la mosca tse-tse: “Jo xopa en suor, m’he hagut de dutxar perquè tenia tot el pijama suat i amb febre“. Justament aquells dies tenien uns amics a casa, que havien viatjat fins allà per visitar-les. No han pogut fer massa de guies turístiques, però.

Què li ha passat a Anabel Pantoja? | Instagram

Sigui com sigui, pot haver influït que aquests dies s’hagi parlat molt del seu cosí Kiko Rivera. Sorprenentment, ha tret a la llum que ha iniciat la reconciliació amb la seva mare encara que semblava completament impossible després de tot el que ha passat entre ells. L’entrevista que ha concedit el DJ a ¡De viernes! ha col·locat la família al centre de la diana una altra vegada i això deu haver afectat el seu estat d’ànims, també. Haver de cuidar d’un bebè quan et trobes malament no és fàcil, però a poc a poc, Anabel confia en anar trobant-se millor per deixar enrere uns dies complicats.

