Anabel Pantoja tanca el seu any més complicat. La influencer va començar el 2025 ocupant bona part de l’actualitat del cor i els programes de crònica social per l’ingrés a l’hospital de la seva filla. El seu xicot David i ella han intentat girar full després d’un episodi molt dur en què van acabar investigats per presumptes maltractaments cap a la petita després de veure les lesions que presentava una criatura. Una investigació que continua el seu curs i per la qual Anabel Pantoja va refugiar-se a casa unes setmanes per intentar trobar la normalitat.
Un cop aquest episodi va anar quedant en un segon pla, la neboda d’Isabel Pantoja ha refet la seva vida com a creadora de contingut i formant part de la darrera edició del concurs Bailando con las estrellas. Tot i que en l’àmbit professional sembla que està en el millor moment, Anabel Pantoja ha viscut uns mesos complicats marcats per les tensions familiars. Ella i David sembla que estan en el seu millor moment, allunyats dels rumors de crisi entre ells, que ara els marquen la relació que tenen gendre i sogra.
Unes festes de Nadal complicades
Però quin ha estat el punt de partida d’aquesta situació i perquè no es porten bé Merchi, la mare d’Anabel, i David? Tot s’hauria dinamitat durant la celebració del primer aniversari de la petita Alma. “No van saludar-se, no van parlar-se i no van fer-se cap foto. La comunicació entre ells és nul·la”, van explicar fa unes setmanes. Una relació “trencada”, si fem cas de les informacions publicades per les revistes del cor i que apunten que el distanciament entre sogra i gendre podria arribar per les culpes creuades respecte a l’ingrés hospitalari de la petita fa uns mesos.
No han estat les festes de Nadal més maques per a Anabel Pantoja, que ha acabat fent “malabars” per poder estar amb la família i el xicot sense que tots dos es creuin més enllà del que sigui estrictament necessari. En primer lloc, Anabel viu a Gran Canària amb el seu xicot, tot i que intenta passar temps a la seva ciutat natal, Sevilla, per estar amb la mare i la família. Segons ha explicat Luis Pliego, director de la revista Lecturas, la parella va traslladar-se a Sevilla aquest Nadal i es van quedar en un pis que té Anabel a la ciutat. Ara bé, la poca relació entre David i Merchi ha acabat esquitxant aquestes dates tan especials per gaudir amb la família.
“Era Anabel la que s’encarregava d’anar a veure Merchi amb la nena”. A més a més, revela que “no van coincidir Merchi i David en cap moment, ni en el sopar de la nit de Nadal que va ser a la casa d’Anabel”. Una explicació que posa damunt la taula com la tensió familiar encara és una realitat entre ells. Si fem cas de les informacions que ha compartit Pliego, la situació no deu haver estat gens còmoda per a la col·laboradora televisiva, que ha anat amunt i avall per poder estar amb tothom. “Anabel era la que es repartia. Sortia amb la seva mare i la nena. Després sortia amb David i la nena, però que mai van coincidir els quatre”, explica.
Com es presenta la nit de Cap d’Any?
Ara queden poques hores per a la nit de Cap d’Any, però quina és la situació que es presenta a casa d’Anabel. Ella mateixa ha compartit a través de les xarxes socials que ha tornat a Gran Canària. Segons ha explicat Pliego a El tiempo justo, Merchi també està allà amb la nena. Per tant, la gran incògnita és què farà David. “Desconeixem de moment si anirà David, però en el moment en el qual vagi David, Merchi surt d’aquesta casa”, ha sentenciat el director de la revista. Sigui com sigui, el 31 de desembre és una nit molt especial i seria molt bon propòsit poder solucionar aquesta situació per establir la pau entre la família.