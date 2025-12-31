Anabel Pantoja cierra su año más complicado. La influencer comenzó el 2025 ocupando buena parte de la actualidad del corazón y los programas de crónica social por el ingreso en el hospital de su hija. Su novio David y ella han intentado pasar página después de un episodio muy duro en el que acabaron investigados por presuntos malos tratos hacia la pequeña tras ver las lesiones que presentaba la criatura. Una investigación que continúa su curso y por la cual Anabel Pantoja se refugió en casa unas semanas para intentar encontrar la normalidad.

Una vez este episodio fue quedando en un segundo plano, la sobrina de Isabel Pantoja ha rehecho su vida como creadora de contenido y formando parte de la última edición del concurso Bailando con las estrellas. Aunque en el ámbito profesional parece que está en su mejor momento, Anabel Pantoja ha vivido unos meses complicados marcados por las tensiones familiares. Ella y David parecen estar en su mejor momento, alejados de los rumores de crisis entre ellos, que ahora marcan la relación que tienen yerno y suegra.

Unas fiestas de Navidad complicadas

Pero ¿cuál ha sido el punto de partida de esta situación y por qué no se llevan bien Merchi, la madre de Anabel, y David? Todo se habría dinamizado durante la celebración del primer cumpleaños de la pequeña Alma. «No se saludaron, no hablaron y no se hicieron ninguna foto. La comunicación entre ellos es nula», explicaron hace unas semanas. Una relación «rota», si hacemos caso de las informaciones publicadas por las revistas del corazón y que apuntan que el distanciamiento entre suegra y yerno podría llegar por las culpas cruzadas respecto al ingreso hospitalario de la pequeña hace unos meses.

No han sido las fiestas de Navidad más bonitas para Anabel Pantoja, quien ha terminado haciendo «malabares» para poder estar con la familia y el novio sin que ambos se crucen más allá de lo estrictamente necesario. En primer lugar, Anabel vive en Gran Canaria con su novio, aunque intenta pasar tiempo en su ciudad natal, Sevilla, para estar con la madre y la familia. Según ha explicado Luis Pliego, director de la revista Lecturas, la pareja se trasladó a Sevilla esta Navidad y se quedaron en un piso que tiene Anabel en la ciudad. Ahora bien, la poca relación entre David y Merchi ha terminado salpicando estas fechas tan especiales para disfrutar con la familia.

«Era Anabel la que se encargaba de ir a ver a Merchi con la niña». Además, revela que «no coincidieron Merchi y David en ningún momento, ni en la cena de Nochebuena que fue en la casa de Anabel». Una explicación que pone sobre la mesa cómo la tensión familiar todavía es una realidad entre ellos. Si hacemos caso de las informaciones que ha compartido Pliego, la situación no debe haber sido nada cómoda para la colaboradora televisiva, quien ha ido de un lado para otro para poder estar con todos. «Anabel era la que se repartía. Salía con su madre y la niña. Después salía con David y la niña, pero nunca coincidieron los cuatro», explica.

¿Cómo se presenta la noche de Año Nuevo?

Ahora quedan pocas horas para la noche de Año Nuevo, pero ¿cuál es la situación que se presenta en casa de Anabel? Ella misma ha compartido a través de las redes sociales que ha vuelto a Gran Canaria. Según ha explicado Pliego en El tiempo justo, Merchi también está allí con la niña. Por tanto, la gran incógnita es qué hará David. «Desconocemos de momento si irá David, pero en el momento en el que vaya David, Merchi sale de esa casa», ha sentenciado el director de la revista. Sea como sea, el 31 de diciembre es una noche muy especial y sería un buen propósito poder solucionar esta situación para establecer la paz entre la familia.