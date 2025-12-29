Hace tiempo que se habla de la difícil situación familiar que vive Anabel Pantoja. El año 2025 ha vivido meses para olvidar, marcados por un inicio en que su hija Alma estuvo ingresada en el hospital. Su novio David y ella se convirtieron en tema principal de muchas tertulias y programas del corazón después de que saliera a la luz la investigación por presuntos maltratos contra la pequeña tras examinar las lesiones que presentaba. Una investigación que continúa su proceso sin ninguna novedad desde hace muchos meses y que supone una tranquilidad para la pareja en esta etapa turbulenta por la mala relación entre Merchi, la madre de Anabel, y su novio David. La pareja ha superado los rumores de crisis entre ellos, marcados porque ella vive en Canarias donde tienen la casa familiar y David, que es fisioterapeuta, viaja muchísimo a Córdoba por trabajo.

Justo cuando se acercan las fiestas de Navidad, salió a la luz un episodio de tensión durante el primer aniversario de la pequeña Alma. Hacía tiempo que se decía que suegra y yerno no tenían buena relación, incluso salpicando una celebración como el cumpleaños de la niña. «No se saludaron, no hablaron y no se hicieron ninguna foto. La comunicación entre ellos es nula», explicó el director de la revista Lecturas. Si la misma revista ya apuntaba hace tiempo que no querían que Merchi pasara las fiestas con ellos en Canarias, parece que ahora hay aún más detalles del distanciamiento familiar.

La fiesta familiar de Anabel Pantoja ha estado marcada por la tensión – Europa Press

Las fiestas de Navidad más complicadas para Anabel Pantoja: ¿qué se sabe de la relación entre Merchi y David?

Según las informaciones que publicaron hace unos días, David se habría «negado a compartir techo con la suegra» y tampoco aceptaba que «se quedara en casa de una amiga de su novia». Aunque la relación de pareja está en su mejor momento, tal como se puede ver en las publicaciones de Anabel en las redes sociales, la realidad no sería tan bonita como muestran. La revista Lecturas da todos los detalles «de la peor Navidad de Anabel Pantoja». Después de verla todos estos días por su tierra natal, disfrutando de los amigos y la familia para celebrar las fiestas de Navidad, las informaciones apuntan que la crisis entre suegra y yerno no ha mejorado nada.

Explican que ha tenido que hacer «malabares» para poder estar con las personas que quiere. «Instalada en Sevilla para disfrutar de la noche de Navidad y el día de Navidad, la influencer se ha encontrado que su madre y su novio no quieren compartir espacio. La tensión es tal que Anabel durmió en casa de su madre mientras su novio lo hacía en un piso que la influencer tiene en Sevilla», recogen. Los titulares que dejan son impactantes, al menos, apuntan que la relación «está completamente rota». Una situación que ya es habitual entre otros miembros del clan Pantoja, como es Isabel con sus dos hijos Isa Pantoja y Kiko Rivera.

¿Una crisis que se agudiza?

Según las informaciones que ha recopilado la citada revista y que han explicado desde el programa El tiempo justo, Merchi y David se habrían «negado a pasar las fiestas de Navidad juntos». «Esta vez no han dormido en casa de Merchi como sí que hemos visto en otras ocasiones», explican. Sea como sea, parece que la crisis familiar no mejora, en todo caso, se ha agudizado. Un buen propósito de Año Nuevo sería intentar resolver los conflictos para comenzar un curso nuevo sin estas tensiones familiares.