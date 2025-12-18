Anabel Pantoja ha vivido su año más dulce y complicado a la vez. El pasado mes de noviembre de 2024 nació su primera hija, la pequeña Alma. La sobrina de Isabel Pantoja se convertía en madre por primera vez con su novio David Rodríguez, una noticia que transformó su vida y que la ha llenado de felicidad. Sin embargo, pocas semanas después del nacimiento, la pareja sufrió mucho por el ingreso de la pequeña en el hospital y una posterior investigación judicial por un posible caso de maltratos. Unos hechos que pusieron su relación y la familia que acababan de formar bajo lupa. El tiempo ha pasado y este hecho parece que ha quedado en su memoria como una pesadilla.

A pesar de todo, hace tiempo que un rumor ha ido adquiriendo mucha fuerza. Después de celebrar hace unos días la fiesta de cumpleaños de su pequeña, salieron a la luz las tensiones entre David y Merchi, la madre de Anabel Pantoja. Se decía desde hace tiempo que suegra y yerno no tenían muy buena relación, pero según explicó el director de la revista Lecturas, la tensión habría estallado en esta fiesta. «No se saludaron, no se hablaron y no se hicieron ninguna foto. La comunicación entre ellos es nula», explicaron. ¿El motivo? Parece que Merchi acusa a David de ser el culpable de esta pesadilla que han vivido por el ingreso de su nieta. Aunque Anabel no se ha pronunciado al respecto cuando la prensa ha preguntado, ahora han salido a la luz más detalles del origen de este distanciamiento familiar.

¿Cuál es el origen de este distanciamiento?

Parece que la relación ha empeorado, si hacemos caso a las informaciones que ha compartido la revista Lecturas. Anabel vivirá una Navidad complicada porque, según explican, David habría sido muy claro con su postura sobre las fiestas de Navidad: no quiere que la suegra pase las fiestas con ellos en Canarias. Cabe recordar que David y Anabel viven en Canarias, aunque él se desplaza habitualmente a España para trabajar en su consulta de fisioterapia. Ahora que han vuelto a casa después de que Anabel haya pasado unos meses en Madrid por temas de trabajo, la tensión ha ido en aumento.

La fiesta familiar de Anabel Pantoja ha estado marcada por la tensión | Europa Press

«David se niega a compartir techo con su suegra y tampoco acepta que esta se quede en casa de una amiga de su chica y cenen todos juntos la noche de Navidad». Las informaciones que les han llegado apuntan que la tensión es mucho más profunda de lo que parece. David no estaría de acuerdo con la convivencia porque «una cosa es coincidir en un compromiso un tiempo limitado» y otra es vivir en la misma casa unos días.

¿Cómo es la relación de la pareja?

De hecho, esta relación más bien nula también habría estado presente durante los meses que Anabel ha concursado en Bailando con las estrellas. Merchi se trasladaba habitualmente al piso de su hija en la ciudad para poder cuidar a la pequeña, pero una vez David aparecía en la ciudad, la abuela dejaba la casa. Aunque esta tensión familiar podría destrozar las fiestas de Navidad de la familia, apuntan que la relación de la pareja no podría estar mejor. Es evidente que no es nada agradable que tu novio y tu madre no se lleven bien, pero después de meses de rumores sobre una posible ruptura de la pareja, parece que ahora están «más unidos que nunca». Tal como explicó la influencer en la alfombra roja de los premios Ídolo, su convivencia a distancia no es una «elección», sino que forma parte de las circunstancias.

«No es que queramos, no vivimos en la misma ciudad. Él está de lunes a jueves en Córdoba por trabajo y yo en Canarias por mi casa. El contra es que no nos vemos cada día. Los pros, que lo extrañas y que cada uno tiene sus momentos libres. Todavía no hay planes de acabar con esta distancia«, explicó. Cuando está a punto de hacer un año de los fatídicos días que vivieron por el ingreso en la UCI de la pequeña Alma, la relación del círculo más íntimo de Anabel Pantoja vuelve a ocupar la actualidad de las revistas del corazón. ¿Cómo pasarán las fiestas de Navidad este año? Habrá que esperar para saber si comparten alguna instantánea o salen a la luz nuevas escenas de esta tensión entre suegra y yerno.