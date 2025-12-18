Anabel Pantoja ha viscut el seu any més dolç i complicat alhora. El passat mes de novembre de 2024 va néixer la seva primera filla, la petita Alma. La neboda d’Isabel Pantoja es convertia en mare per primer cop amb el seu xicot David Rodríguez, una notícia que capgirava la seva vida i que l’ha omplert de felicitat. Ara bé, poques setmanes després del naixement, la parella patia moltíssim per l’ingrés de la petita a l’hospital i una posterior investigació judicial per un possible cas de maltractaments. Uns fets que van posar la seva relació i la família que acabaven de formar sota lupa. El temps ha anat passant i aquest fet sembla que ha quedat en la seva memòria com un malson.
Tot i això, fa temps que un rumor va adquirint molta força. Després de celebrar fa uns dies la festa d’aniversari de la seva petita, van sortir a la llum les tensions entre David i Merchi, la mare d’Anabel Pantoja. Feia temps que es deia que sogra i gendre no tenien molt bona relació, però segons va explicar el director de la revista Lecturas, la tensió hauria saltat pels aires en aquesta festa. “No van saludar-se, no van parlar-se i no van fer-se cap foto. La comunicació entre ells és nul·la”, van explicar. El motiu? Sembla que Merchi acusa David de ser el culpable d’aquest malson que han viscut per l’ingrés de la seva neta. Tot i que Anabel no s’ha pronunciat al respecte quan la premsa ha preguntat, ara han tret a la llum més detalls de l’origen d’aquest distanciament familiar.
Quin és l’origen d’aquest distanciament?
Sembla que la relació ha empitjorat, si fem cas a les informacions que ha compartit la revista Lecturas. Anabel viurà un Nadal complicat perquè, segons expliquen, David hauria estat molt clar amb la seva postura sobre les festes de Nadal: no vol que la sogra passi les festes amb ells a Canàries. Cal recordar que David i Anabel viuen a Canàries, tot i que ell es desplaça habitualment a Espanya per treballar en la seva consulta de fisioteràpia. Ara que han tornat a casa després que Anabel hagi passat uns mesos a Madrid per temes de feina, la tensió ha anat en augment.
“David es nega a compartir sostre amb la seva sogra i tampoc accepta que aquesta es quedi a casa d’una amiga de la seva noia i sopin tots junts la nit de Nadal”. Les informacions que els han arribat apunten que la tensió és molt més profunda del que sembla. David no estaria d’acord amb la convivència perquè “una cosa és coincidir en un compromís un temps limitat” i l’altre és viure dins la mateixa casa uns dies.
Com és la relació de la parella?
De fet, aquesta relació més aviat nul·la també hauria estat present durant els mesos que Anabel ha concursat a Bailando con las estrellas. Merchi es traslladava habitualment al pis de la seva filla a la ciutat per poder cuidar la petita, però un cop David apareixia a la ciutat, l’àvia deixava la casa. Tot i que aquesta tensió familiar podria destrossar les festes de Nadal de la família, apunten que la relació de la parella no podria estar millor. És evident que no és gens agradable que el seu xicot i la teva mare no es portin bé, però després de mesos de rumors sobre una possible ruptura de la parella, sembla que ara estan “més units que mai”. Tal com va explicar la influencer a la catifa vermella dels premis Ídolo, la seva convivència a distància no és una “elecció”, sinó que forma part de les circumstàncies.
“No és que vulguem, no vivim a la mateixa ciutat. Ell està de dilluns a dijous a Còrdova per la feina i jo a Canàries per casa meva. La contra és que no ens veiem cada dia. Els pros, que el trobes a faltar i que cadascú té les seves estones lliures. Encara no hi ha plans d’acabar amb aquesta distància“, va explicar. Quan està a punt de fer un any dels fatídics dies que van viure per l’ingrés a l’UCI de la petita Alma, la relació del cercle més íntim d’Anabel Pantoja torna a ocupar l’actualitat de les revistes del cor. Com passaran les festes de Nadal enguany? Caldrà esperar per saber si comparteixen alguna instantània o surten a la llum noves escenes d’aquesta tensió entre sogra i gendre.