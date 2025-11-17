Kiko Rivera ha regresado a Telecinco. El hijo de Isabel Pantoja ha encontrado la oportunidad perfecta para explotar los dramas familiares tras el divorcio con Irene Rosales. Aunque él afirmó en una publicación en Instagram -que luego borró- que no hablaría de la ruptura en televisión ni vendería ninguna exclusiva del matrimonio, parece que ha decidido recuperar los años que ha pasado alejado de los platós. Si hace unos días se sometía a una entrevista en De viernes, donde además de presumir de su nueva casa, daba detalles como las infidelidades a Irene durante el matrimonio y dejaba entrever que la nueva relación de su ex había salido a la luz demasiado pronto -como si ella hubiera iniciado esta etapa cuando aún estaban casados-, ahora Kiko ha recuperado un episodio durísimo con su hermana como protagonista.

La relación del clan Pantoja lleva años rota. La animadversión entre hermanos y con su madre es una realidad, pero el programa de crónica social ha decidido recuperar las declaraciones de Isa Pantoja sobre el episodio del manguerazo, que explicó públicamente hace un año. Allí, la joven contaba en Telecinco cómo su hermano la había hecho quitarse la ropa y la había mojado con una manguera para que contara dónde tenía un teléfono móvil escondido. Ahora, Kiko Rivera ha vuelto a ver las imágenes y se ha disculpado con su hermana.

La reacción de Kiko al relato de Isa Pantoja: lágrimas y perdón

Hace un año Isa Pantoja explicaba por primera vez un episodio muy traumático que vivió en Cantora. La joven relataba un episodio en el que Kiko había «regado» a su hermana después de descubrir que había perdido la virginidad con su novio de entonces cuando tenía 16 años. El caso es que su hermano avisó a Isabel Pantoja de que la pareja había entrado a casa sin permiso. A continuación, comenzaron a producirse una serie de situaciones muy complicadas y traumáticas para la colaboradora. «El enfado de ella realmente era porque yo tenía un teléfono escondido. Me arrinconó, me cortó el cabello con unas tijeras, y cuando me lo cortó me dijo ‘te devolveré a Perú», explicaba entre lágrimas hace un año. La situación, sin embargo, empeoró con la llegada de Kiko a Cantora. «Mi hermano me dice que me quite la ropa y que camine y desenrolle la manguera. En ese momento mi madre le dice ‘Kiko, yo no puedo ver esto’ y me dejó allí sola. Empezó a regarme mientras me seguía preguntando dónde estaba el teléfono. Me arrodillé y le supliqué que no me hiciera nada y comencé a pedir auxilio». Los gritos provocaron que saliera su tío Agustín y desde entonces, no se había hablado con este detalle del episodio.

Kiko Rivera revive el durísimo episodio de la manguera con Isa Pantoja _ Telecinco

¿Qué ha dicho Kiko Rivera después de revivir el episodio?

Este viernes 14 de noviembre, Kiko ha revivido las imágenes y ha decidido entonar el mea culpa, aunque matizando algunas de las informaciones que había dado su hermana. «No me quiero justificar. Asumo mis errores, mi comportamiento fue horrible», explica, antes de matizar que, aunque admite que el episodio de la manguera fue real, «no hizo que se quedara sin ropa». «No me siento orgulloso de esto, pero la situación pudo conmigo», continuaba con los ojos llorosos. «Recuerdo que mi madre decía barbaridades. Fue un episodio horrible. Yo ahí tendría como 29 años. Estaba en plena época chunguísima. Cuando escucho a mi hermana decir ‘Este no es mi hermano’, evidentemente, no lo era».

Kiko Rivera se rompe en pleno directo.



Se disculpa con su hermana por no haber estado a la altura como hermano y admite que no tiene justificación.



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/gfykP30NLc — De Viernes (@deviernestv) November 15, 2025

«Es algo que no me perdonaré nunca en la vida. No creo que se lo mereciera ni que fuera lo correcto. Entendería que nunca me perdonara, pero no puedo dar marcha atrás… No tengo ninguna justificación. Le pido disculpas por no haber podido estar a la altura. Lo siento mucho, no puedo decir otra cosa», se ha disculpado entre lágrimas ante un episodio muy duro y complicado dentro de esta familia. Sea como sea, parece que Kiko se ha aficionado a hablar de los detalles íntimos de la familia, que probablemente van acompañados de una facturación económica hacia el DJ.