Omar Montes se ha hecho de oro, un ejemplo que demuestra que se puede sacar mucho partido a salir con una famosa como hizo él. Convertido en un cantante exitoso que ha sabido invertir bien todo el dinero que ha ganado, su faceta de empresario hace engordar sus cuentas diariamente y siempre sorprende mucho cuando salen a la luz detalles de su fortuna. Hoy mismo, por ejemplo, se ha sabido que su inmobiliaria ha duplicado beneficios en un año y que, gracias a esto, ha reforzado su patrimonio.

El ex de Isa Pantoja ha rentabilizado todo lo que ha ingresado como estrella de la música urbana y, según la información que ha podido obtener Vanitatis, ha diversificado y ha ganado. El último negocio que ha abierto, fuera de la música, es un restaurante de kebab en Madrid con el que reivindica este plato árabe que su padre ayudó a introducir en España hace unos años cuando llegó a Madrid.

Omar Montes revela en qué invierte el dinero | Antena 3

¿Cuánto dinero ha ganado Omar Montes después de todos estos años?

Su primera inversión en el mundo inmobiliario fue un gran éxito, dicen, cuando incorporó una casa unifamiliar de 320 metros cuadrados en una urbanización. Le costó menos de 400.000 € y la terminó vendiendo dos meses después por más de 600.000 €, así que le quedó un buen margen de beneficio.

Esta semana, su inversora le ha dado otra alegría porque ha presentado las cuentas de 2024 con un buen resultado. De hecho, dicen que la sociedad casi ha «duplicado» los beneficios, alcanzando más de 60.000 €. Pueden parecer cifras bajas, pero esto también demuestra que ha tenido un perfil muy prudente y adulto porque ha hecho una caja elevada y un modelo de negocio de hormiguita sin grandes riesgos. Él que creció en una familia muy humilde, sabe que el mundo de las finanzas es una montaña rusa y no quiere poner en riesgo todo lo que ha podido lograr en estos años de trabajo.

De momento, la cosa le está yendo bien y así lo demuestran las cifras. La música es variable y sabe que la gente puede dejar de escuchar tus canciones en cualquier momento, así que es necesario tener una segunda vía de ingresos por si acaso se acaba el chiringuito.