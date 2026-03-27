Omar Montes se atrevió a ponerse en el papel de presidente de España en una aparición en el programa El Hormiguero de Antena 3. A petición de Pablo Motos, presentador del programa, el ex de Isa Pantoja desglosó qué medidas tomaría si fuera jefe del ejecutivo español ante la crisis derivada por la guerra en Oriente Medio y, en su intento de hablar de geopolítica, convirtió el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para el comercio marítimo mundial de petróleo, en una bebida para el aperitivo: «el estrecho del vermut».

Montes dejó claro desde el inicio que le daba igual «meterse en jardines porque tiene dos cojones» y como primera propuesta sugirió abaratar la gasolina, que se ha encarecido a raíz de la guerra en Irán. «La gasolina, que está a dos euros, la ponía como hace 10 años», sentenció, y dejó claro que a él lo que pase en «el estrecho del vermut» le da igual. «Cuando la gasolina sube estamos fastidiados» porque afecta directamente al sector de la agricultura y la ganadería y también repercute en los precios de los alimentos.

La anécdota de los 50 euros con su abuela

La expareja de Isa Pantoja continuó con su discurso: «El pan, los huevos, la leche… los huevos han subido al 40%, ¡no hay quien los compre! La gente compra una docena en lugar de cuatro y hace las tortillas de un huevo en vez de hacerlas de dos». Y, enseguida, contó una anécdota que recientemente vivió con su abuela, que normalmente se come dos mandarinas para cenar y solo se comió una.

«Me dijo que estaba ahorrando porque estaban muy caras», relató. “Yo de vez en cuando hago como que se me caen 50 euros en el sofá y se los queda mi abuela para cerveza”, concluyó. La intervención de Omar generó bromas como esta del APM, que compartió un video en la red social X: «A Omar Montes no le interesa el estrecho del Vermut».