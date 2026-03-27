Omar Montes s’ha atrevit a posar-se en el paper de president d’Espanya en una aparició al programa El Hormiguero d’Antena 3. A petició d Pablo Motos, presentador del programa, l’ex d’Isa Pantoja ha desgranat quines mesures prendria si fos cap de l’executiu espanyol davant la crisi derivada per la guerra a l’Orient Mitjà i, en el seu intent de parlar de geopolítica, ha convertit l’estret d’Ormuz, un enclavament estratègic per al comerç marítim mundial de petroli, en una beguda per fer l’aperetiu: “l’estret del vermut”.
Montes ha deixat clar només d’inici que li era igual “ficar-se en jardins perquè té dos collons” i com a primera proposta va proposar abaratir la gasolina, que s’ha encarit arran de la guerra de l’Iran. “La gasolina, que està a dos euros, la posava com fa 10 anys”, ha sentenciat, i ha deixat clar que a ell el que passi a “l’estret del vermut” li és igual. “Quan la bezina puja estem fotuts” perquè afecta directament el sector de l’agricultura i la ramaderia i també repercuteix en els preus dels aliments.
L’anècdota dels 50 euros amb la seva àvia
L’exparella d’Isa Pantoja ha seguit el seu discurs: “El pa, els ous, la llet… els ous han pujat al 40%, no hi ha qui els compri! La gent compra una dotzena en comptes de quatre i fa les truites d’un ou en comptes de fer-es de dos”. I, tot seguit, ha explicat una anècdota que recentment ha viscut amb la seva àvia, que normalment es menja dues mandarines per sopar i només se’n va menjar una.
“Em va dir que estava estalviant perquè estaven molt cares”, ha relatat. “Jo faig de tant en tant faig veure com que em cauen 50 euros al sofà i se’ls queda la meva àvia per a cervesa”, ha conclòs. La intervenció d’Omar ha generat bromes com aquesta de l’APM, que ha compartit un vídeo a la xarxa social X: “A Omar Montes no li interessa l’estret del Vermut”.
A Omar Montes no li interessa l'estret del Vermut 🇮🇷🍷— ALGUNA PREGUNTA MÉS? (@APM) March 27, 2026
