Omar Montes s’ha fet d’or, un exemple que demostra que es pot treure molt i molt partit a sortir amb una famosa com va fer ell. Convertit en un cantant exitós que ha sabut invertir bé tots els diners que ha guanyat, la seva faceta d’empresari fa engreixar els seus comptes diàriament i sempre sorprèn molt quan surten a la llum detalls de la seva fortuna. Avui mateix, per exemple, s’ha sabut que la seva immobiliària ha duplicat beneficis en un any i que, gràcies a això, ha reforçat el seu patrimoni.
L’ex d’Isa Pantoja ha rendibilitzat tot el que ha ingressat com a estrella de la música urbana i, segons la informació que ha pogut obtenir Vanitatis, ha diversificat i ha guanyat. L’últim negoci que ha obert, fora de la música, és un restaurant de kebab a Madrid amb el que reivindica aquest plat àrab que el seu pare va ajudar a introduir a Espanya fa uns anys quan va arribar a Madrid.
Quants diners ha guanyat Omar Montes després de tots aquests anys?
La seva primera inversió en el món immobiliari va ser un gran èxit, diuen, quan va incorpora una casa unifamiliar de 320 metres quadrats en una urbanització. Li va costar menys de 400.000 € i la va acabar venent dos mesos després per més de 600.000 €, així que li va quedar un bon marge de benefici.
Aquesta setmana, la seva inversora li ha donat una altra alegria perquè ha presentat els comptes del 2024 amb un bon resultat. De fet, diuen que la societat gairebé ha “duplicat” els beneficis, arribant fins a més de 60.000 €. Poden semblar xifres baixes, però això també demostra que ha tingut un perfil molt prudent i adult perquè ha fet una caixa elevada i un model de negoci de formigueta sense grans riscos. Ell que va créixer en una família molt humil, sap que el món de les finances és una muntanya russa i no vol posar en risc tot el que ha pogut aconseguir en aquests anys de feina.
De moment, la cosa li està anant bé i així ho demostren les xifres. La música és variable i sap que la gent pot deixar d’escoltar les teves cançons en qualsevol moment, així que cal tenir una segona via d’ingressos per si de cas s’acaba el xiringuito.