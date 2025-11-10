Omar Montes ho ha tornat a fer. El cantant va ser pare del seu segon fill, el primer amb Lola Romero, el passat mes d’octubre. La parella fa uns anys que sortia i ara han ampliat la família amb el petit Ismael. L’excentricisme acostuma a acompanyar Omar Montes allà on va i aquest cap de setmana ha compartit qui és la parella de famosos que ha triat com a padrins del seu nounat.
Omar Montes designa Rosalía i Ilia Topuria com a padrins del seu fill Ismael
El passat 7 de novembre, coincidint amb l’estrena musical més esperada de la temporada, el nou àlbum de Rosalía, l’artista va actuar per primer cop en un escenari amb la seva nova música. La catalana va passar per Los40 Music Awards, uns premis organitzats per la cadena radiofònica musical on també va passar Omar Montes, acompanyat d’Ilia Topuria. El cantant és molt amic d’aquest famós boxejador i en aquesta nit on tothom volia fer-se una foto amb l’artista del moment, Omar Montes no va desaprofitar l’oportunitat.
Aquesta imatge, que l’intèrpret de música urbana ha compartit en un post en el seu perfil d’Instagram, acompanya un missatge molt revelador. És evident que amb Ilia té molt bona relació, se’ls ha vist junts en més d’un esdeveniment i fins i tot va passar per l’habitació de l’hospital després del naixement del bebè, però sembla que ara ha decidit que Rosalía i ell seran els padrins del seu segon fill.
“No puc estar més content que la Rosi i l’Ilia siguin padrina i padrí del meu fill Ismael, us estimo molt”, ha escrit en aquesta publicació que s’ha omplert de missatges, fins i tot de Carmen Lomana. Alguns usuaris, però, també es pregunten per què no ha triat Fabio i Violeta Mangriñán com a padrins. Si es tracta d’una de les bromes habituals d’Omar Montes o realment Rosalía haurà de portar la mona de pasqua al seu fill Ismael a partir d’ara, això només ho sap el cantant, que no ha perdut l’oportunitat d’estar a prop de l’artista del moment.
Les crítiques que va rebre Omar Montes després del naixement del seu fill
Més enllà d’aquesta situació anecdòtica, Omar Montes va rebre certes crítiques després del naixement del nounat arran de la publicació que va fer a les seves xarxes socials. En les instantànies es veia el cantant amb la seva xicota i el bebè a l’habitació de l’hospital en una sala plena de gent. Això va provocar molts comentaris i una divisió d’opinions entre aquells que no hi estaven d’acord i d’altres que celebraven l’acompanyament multitudinari.
“Aquesta mare acabada de parir ha d’estar superencantada de passar això amb l’habitació fins dalt de gent”, “Això és precisament el que un pare no ha de permetre que passi”, “Et pot agradar més o menys, però i les altres persones ingressades?”, “Mare meva, pobre mare amb tanta gent a l’hospital”, van escriure alguns usuaris. D’altres van entendre la part positiva de rebre visites. “Doncs a mi em van encantar les visites, a més volia que veiessin als meus nens com n’eren de preciosos i l’ajuda que et donen alguns és d’agrair!”. Sigui com sigui, l’elecció de padrí i padrina sembla molt clara.