Omar Montes i Lola Romero, pares del seu primer fill: quin nom han triat?

Omar Montes s’ha convertit en pare per segona ocasió. L’artista s’ha convertit en un dels noms de la música urbana espanyola, però fa unes hores que rebia una de les notícies més especials, el naixement del seu fill amb Lola Romero. La parella fa uns anys que surt i ara amplien la família amb l’arribada del seu primer fill en comú. Quin nom han triat per a la criatura i per què ha rebut crítiques l’artista després de publicar imatges des de l’hospital?
Omar Montes dona la benvinguda al seu primer fill amb Lola Romero
L’artista ha estat pare per segon cop, tot i que és el primer que té en comú amb la seva actual xicota, Lola Romero. Omar Montes va ser pare per primer cop fa 13 anys amb Nuria Hidalgo, el petit Omar Jr. Ara es converteix en pare per segon cop i ha compartit diverses publicacions a través de les xarxes socials per anunciar l’esperada notícia.
En el primer carrusel d’imatges es pot veure Omar Montes amb el seu fill entre els braços a qui està donant el biberó. I quin nom ha triat la parella per al seu nadó? “Hola, em dic Ismael i soc un nen molt petit”, ha escrit el cantant anunciant que el nom que havien triat és Ismael.
En aquesta publicació ha rebut comentaris i missatges molt tendres en què el feliciten per la bona nova, com Anabel Pantoja, Ilia Topuria, Juan Magán o Miguel Ángel Silvestre, entre molts altres. Poques hores després Omar Montes ha publicat un altre carrusel d’imatges en què se’l podia veure dormint amb el nounat i al costat una fotografia de família des de l’hospital que ha aixecat certa polseguera i crítiques contra el cantant.
Crítiques contra Omar Montes per una publicació després del naixement del seu fill
Com dèiem, en aquest segon post d’Instagram, Omar Montes ha publicat una imatge en què es podia veure la parella des de l’hospital amb una gran quantitat de persones que els han visitat després de la gran notícia. Els comentaris de la publicació, però, també s’han omplert de crítiques per la decisió d’omplir l’habitació de tantes persones després del naixement del nadó.
“Aquesta mare acabada de parir ha d’estar superencantada de passar això amb l’habitació fins dalt de gent”, “Això és precisament el que un pare no ha de permetre que passi”,”Et pot agradar més o menys, però i les altres persones ingressades? Segur que aquesta habitació semblava una cafeteria perquè en silenci segur que no estaven. Em sembla de falta d’empatia i consideració amb els altres i això que m’agrada Omar”, “Mare meva, pobre mare amb tanta gent a l’hospital”, han escrit alguns usuaris.
D’altres, però, entenen la part positiva de les visites i fins i tot mostren el seu suport cap a la parella. “Doncs a mi em van encantar les visites, a més volia que veiessin als meus nens com n’eren de preciosos i l’ajuda que et donen alguns és d’agrair!”, escriuen. Sigui com sigui, la parella està d’enhorabona i ara comença una etapa molt especial amb l’arribada del seu petit.