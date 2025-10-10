La vida d’Anabel Pantoja va fer un gir de 180 graus el passat 2024. La influencer i col·laboradora televisiva es va convertir en mare per primer cop amb el seu xicot David Rodríguez. Poques setmanes després l’ingrés hospitalari de la seva filla Alma va convertir-se en un dels temes més mediàtics de principis de 2025. Un jutjat va obrir una investigació contra ells per un possible delicte de maltractament cap a la petita després que ella acabés a l’hospital durant 18 dies per un problema de salut greu. Tot el rebombori mediàtic va estar molt present en la seva vida durant setmanes, un malson que els ha acompanyat i que encara continua sense resolució judicial.
Anabel Pantoja va anar recuperant la seva activitat habitual després de viure aquest infern. A més a més de crear contingut a les xarxes socials, és una de les participants del programa Bailando con las estrellas de Telecinco. Ara, ha compartit una entrevista en el pòdcast de Ac2ality amb el seu amic Abel Planelles on ha parlat com mai de la seva filla, la relació amb el seu xicot i què en pensa de les relacions obertes.
Anabel Pantoja parla com mai de la seva filla Alma
El cas i la investigació de la seva filla Alma van convertir-se en un dels titulars habituals de la premsa del cor durant setmanes. Amb el temps i la investigació judicial que continua sense tenir més dades al respecte, la neboda d’Isabel Pantoja ha recuperat la seva vida i gaudeix de la tan esperada maternitat. Com ha canviat la seva vida després de ser mare? “Sonarà una mica al que diuen totes les mares, però quan veus un bebè que és teu i depèn de tu, veus la vida d’una altra manera. Els drames d’abans et semblen una ximpleria. Ara ric una mica de l’Anabel de fa un any”, explica.
Ampliar la família també ha canviat la seva relació amb el seu xicot. “Per a mi David és molt important, som un 50-50. Ell treballa a Còrdova, jo ara a Madrid, però vivim a Canàries… A mi, en el meu cas, m’ha unit moltíssim a ell, estem experimentant que la prioritat ara és ella”. Sobre els mitjans de comunicació en aquest últim any també ha parlat i confessa que “pensa que s’han portat malament”.
“Diuen que estan donant informació, que són coses que expliquen. He estat a casa meva amb la meva filla, no he tingut les mateixes oportunitats, però la part positiva és que he estat al seu costat. Penso que el temps posa cada persona a lloc. La humanitat i l’empatia davant una cosa tan bonica com tenir una filla està per sobre d’omplir uns blocs en un programa barat i absurd. Estic d’acord que la informació l’han de donar perquè soc un personatge públic, però fer mal, que me n’han fet, no“, confessa.
Es planteja viure fora d’Espanya?
La seva vida va una mica amunt i avall i durant l’entrevista han volgut saber si s’imagina vivint fora d’Espanya. “M’encantaria anar fora d’Espanya si pogués. Miami he estat moltes vegades, però és molt car, el nivell és alt. Si em portessin de presentadora o alguna cosa, però costaria. Jo Canàries vull que sigui una etapa bonica, m’he comprat una casa i estic molt a gust, però Sevilla sempre ha estat la meva ciutat, on he nascut, tinc casa meva i a David li encanta Sevilla, llavors no ho descarto”.
Què en pensa de les relacions obertes?
Fa setmanes s’han generat certs rumors sobre una possible crisi de la parella perquè ella treballa a Madrid i el seu xicot és fisioterapeuta a Còrdova. Res més enllà de la realitat perquè la parella sembla més unida que mai. Ara bé, ella que coneix el món de la televisió i els realities, es planteja concursar en un format com La isla de las tentaciones? “Ho hem parlat algun cop”, però, tot i això, ella no ho veu gaire clar. “Elles són noies més joves, un altre prototip… Jo potser serviria de psicòloga per als nois que troben a faltar a les seves xicotes, l’amiga que et consola quan plores i intenta alguna cosa”, revela.
Un altre dels temes que han abordat són les relacions obertes. “Jo crec que no funcionen. Hi ha gent que si els hi funciona viure així una etapa, però penso que ha d’estar marejada perduda”. Anabel també ha assegurat que algun cop havia volgut comprovar certes actituds sospitoses amb alguna parella. “Jo he vist una actitud sospitosa i he agafat [el mòbil], però estic d’acord que això està malament i sovint al final trobes coses que no t’agraden”, exposa. Tot plegat, una entrevista en què Anabel Pantoja s’ha mostrat molt oberta i sincera sobre la seva vida personal.