Anabel Pantoja va celebrar, el cap de setmana passat, una gran festa pel primer aniversari de la seva filla Alma. La nena ha capgirat la seva vida i omple el seu cor d’una felicitat extrema, així que ha volgut celebrar-la en una reunió a la qual no li ha faltat detall. Més enllà de la llarga llista de convidats, entre la família i els amics, cal destacar la gran quantitat de diners que deu haver-se gastat en preparar la decoració i el càtering amb tot un univers de sirenes i colors. Tot és poc per a ella, és clar. Doncs bé, si s’està parlant d’aquesta festa a les revistes del cor no és per res de tot això sinó per la tensió que va acabar esquitxant tanta felicitat ensucrada.
Un primer aniversari hauria de ser sinònim de festa, regals i molta alegria. En aquest cas, però, part dels convidats s’hauria acabat adonant que no tot és de color rosa. La tensió entre el pare de la nena, el David, i la mare de l’Anabel Pantoja -i àvia de la petita Alma, doncs- hauria acabat saltant pels aires en aquest retrobament. Ja feia temps que es deia que sogra i gendre no tenien una relació gaire bona, però s’ha filtrat des de dins que el mal rotllo entre ells és més bèstia del que es creia.
El director de la revista Lecturas ha explicat que David i Merchi no es parlen i, de fet, també s’esquiven. No se’ls hauria vist intercanviar ni tan sols una paraula en tota la festa, senyal que les coses efectivament no estan gaire bé. Però quan van començar els problemes entre ells? Sembla que la dona va acusar-lo de ser el culpable del malson que van viure quan la nena només tenia un mes, quan van ingressar-la a l’hospital i va iniciar-se la investigació sobre un possible maltractament que explicaria les ferides que presentava. Des de llavors, no s’haurien perdonat i la gent convidada a la festa s’hauria adonat… fins al punt de compartir la seva sensació de tensió amb la premsa.
El malestar és tan evident que ni tan sols van ser capaços de dissimular a la festa: “No van saludar-se, no van parlar-se i no van fer-se cap foto. La comunicació entre ells és nul·la”, asseguren.
Primeres paraules d’Anabel Pantoja sobre la tensió entre la mare i la seva parella
Els periodistes han corregut a buscar l’Anabel Pantoja pel carrer per poder interrogar-la sobre el tema. Ella, en el resum que va fer a Instagram de la festa, òbviament no va compartir res de tot això. Davant la insistència dels reporters, ha acabat concedint les seves primeres paraules sobre el tema i no hi ha hagut sorpresa. Com podíem sospitar, no ha confirmat ni desmentit res… s’ha limitat a dir que tot és perfecte: “No entraré en res de tot això, que parlin… Jo estic molt feliç i la meva nena ha fet un any, saps? Doncs ja està. Jo sempre estic molt bé, però és clar que tinc dies dolents com tothom. Hem tingut un aniversari meravellós“.
No ha de ser agradable que la teva parella i la teva mare no es parlin, és clar, i el més probable és que estigui intentant calmar les coses entre ells perquè la situació millori. Es troben en un punt de no retorn, si fem cas a les informacions que tenen alguns periodistes. De fet, sembla que la Merchi i el David s’organitzarien per no haver de coincidir sota el mateix sotre. Quan l’àvia viatja a Madrid per ajudar l’Anabel amb la nena, ell no hi és, i a la inversa.
De moment, aquest mal rotllo queda dit i haurem d’esperar per saber si acaben sabent-se més detalls al respecte. Una família trencada que no fa pinta que vagi a arreglar-se abans del Nadal, així que els sopars seran divertits.