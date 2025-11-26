Anabel Pantoja celebró, el pasado fin de semana, una gran fiesta por el primer cumpleaños de su hija Alma. La niña ha cambiado su vida y llena su corazón de una felicidad extrema, así que quiso celebrarlo en una reunión a la que no le faltó detalle. Más allá de la larga lista de invitados, entre familia y amigos, cabe destacar la gran cantidad de dinero que debe haber gastado en preparar la decoración y el catering con todo un universo de sirenas y colores. Todo es poco para ella, claro está. Pues bien, si se está hablando de esta fiesta en las revistas del corazón no es por nada de todo esto sino por la tensión que acabó salpicando tanta felicidad azucarada.

Un primer cumpleaños debería ser sinónimo de fiesta, regalos y mucha alegría. En este caso, sin embargo, parte de los invitados se habría dado cuenta de que no todo es de color rosa. La tensión entre el padre de la niña, David, y la madre de Anabel Pantoja -y abuela de la pequeña Alma, pues- habría acabado estallando en este reencuentro. Ya hacía tiempo que se decía que suegra y yerno no tenían una relación muy buena, pero se ha filtrado desde dentro que el mal rollo entre ellos es más grave de lo que se creía.

El director de la revista Lecturas ha explicado que David y Merchi no se hablan y, de hecho, también se evitan. No se les habría visto intercambiar ni siquiera una palabra en toda la fiesta, señal de que las cosas efectivamente no están muy bien. Pero ¿cuándo empezaron los problemas entre ellos? Parece que la mujer lo acusó de ser el culpable de la pesadilla que vivieron cuando la niña solo tenía un mes, cuando la ingresaron en el hospital y se inició la investigación sobre un posible maltrato que explicaría las heridas que presentaba. Desde entonces, no se habrían perdonado y la gente invitada a la fiesta se habría dado cuenta… hasta el punto de compartir su sensación de tensión con la prensa.

El malestar es tan evidente que ni siquiera fueron capaces de disimular en la fiesta: «No se saludaron, no hablaron y no se hicieron ninguna foto. La comunicación entre ellos es nula», aseguran.

Primeras palabras de Anabel Pantoja sobre la tensión entre la madre y su pareja

Los periodistas han corrido a buscar a Anabel Pantoja por la calle para poder interrogarla sobre el tema. Ella, en el resumen que hizo en Instagram de la fiesta, obviamente no compartió nada de todo esto. Ante la insistencia de los reporteros, ha acabado concediendo sus primeras palabras sobre el tema y no ha habido sorpresa. Como podíamos sospechar, no ha confirmado ni desmentido nada… se ha limitado a decir que todo es perfecto: «No entraré en nada de todo esto, que hablen… Yo estoy muy feliz y mi niña ha cumplido un año, ¿sabes? Pues ya está. Yo siempre estoy muy bien, pero claro que tengo días malos como todos. Hemos tenido un cumpleaños maravilloso«.

No debe ser agradable que tu pareja y tu madre no se hablen, claro, y lo más probable es que esté intentando calmar las cosas entre ellos para que la situación mejore. Se encuentran en un punto de no retorno, si hacemos caso a las informaciones que tienen algunos periodistas. De hecho, parece que Merchi y David se organizarían para no tener que coincidir bajo el mismo techo. Cuando la abuela viaja a Madrid para ayudar a Anabel con la niña, él no está, y viceversa.

La fiesta familiar de Anabel Pantoja ha estado marcada por la tensión | Europa Press

De momento, este mal rollo queda dicho y tendremos que esperar para saber si acaban sabiéndose más detalles al respecto. Una familia rota que no parece que vaya a arreglarse antes de Navidad, así que las cenas serán divertidas.