No es una buena semana para Anabel Pantoja. Hace unos días fue objeto de críticas por no ser una de las nominadas de la semana en Bailando con las estrellas, el programa que la ha fichado en Telecinco en el que cada sábado por la noche parejas de famosos y bailarines profesionales deben defender una coreografía. Para salvarse reciben los votos del público y los miembros del jurado, que esta semana no la nominaron y eso ha levantado cierta polvareda entre los espectadores y los fans del programa de Telecinco. En todo caso, esta no es la peor noticia que podía recibir porque justo después de defenderse de estas críticas, la sobrina de Isabel Pantoja se enfrenta a un nuevo problema de salud inesperado.

Anabel Pantoja comunica su lesión que podría afectar su papel en ‘Bailando con las estrellas’ | Telecinco

Nuevo obstáculo para Anabel Pantoja: ¿podrá continuar en ‘Bailando con las estrellas’?

No es el mejor año para Anabel Pantoja en cuanto a lesiones. Hace unos meses sufrió un accidente tras caer por unas escaleras en una fiesta organizada para influencers en la que estuvo unas semanas con el brazo inmovilizado. Ahora, unas molestias después de su actuación en el programa de baile la han llevado a recibir un diagnóstico que no se esperaba en absoluto. A través de una historia temporal en su perfil de Instagram acompañada de un video, la influencer ha compartido el comunicado médico de su lesión.

Anabel Pantoja revela que se ha lesionado la rodilla después de ‘Bailando con las estrellas’ | Instagram

En el video se la puede ver con la pierna estirada en una camilla y con una fisioterapeuta tratando su rodilla con una máquina. «Pues sí, después de casi tres meses en el programa me ha llegado la hora», explicaba ella misma en esta publicación. «Me he lesionado después de tanto bailar de rodillas y el domingo me levanté con la rodilla como una pelota sin poder apoyar ni doblar», explica sobre cómo se dio cuenta de que no estaba bien.

¿Y cuál ha sido el diagnóstico? Dice que ha ido al fisioterapeuta después de pasar todo un día haciendo reposo y poniéndose hielo y que con la ecografía han podido encontrar cuál es el problema. «Un esguince del ligamento interno. Ahora toca recuperarse y ver qué pasará», explica sin dar más detalles por el momento. Por ahora, no ha explicado qué indicaciones debe seguir y cómo afectará esto a su continuidad en Bailando con las estrellas. ¿Tendrá que retirarse después de tantos programas y meses de ensayo?

Su respuesta a las críticas

Como decíamos, solo habían pasado unas horas desde que Anabel Pantoja había hecho un comunicado ante la avalancha de críticas por su papel en Bailando con las estrellas, cuando ella misma publicaba los resultados del primer diagnóstico de la lesión. Muchos usuarios habían criticado duramente su baile de la semana anterior y Anabel se sinceraba en un texto sobre la tristeza que sentía. «Algunos no entenderán por qué sigo en el programa, cuando hay compañeros que bailan el triple mejor que yo. Ayer me fui muy triste a casa», explicó. Además, apuntaba hacia la gente que piensa que «los votos del público están manipulados o que son mentira» y agradecía por llegar hasta donde estaba ahora gracias a su apoyo. «No me siento bien respecto a mis compañeras, pero también me gustaría sentirme feliz por mi trabajo». Ahora, sin embargo, habrá que ver cómo evoluciona este esguince y si eso cambia su curso en el programa.