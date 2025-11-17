Anabel Pantoja ha vivido un año muy complicado. La buena noticia por el nacimiento de su hija Alma se vio completamente ensombrecida por un problema de salud que obligó a la sobrina de Isabel Pantoja y su novio a ingresar a la pequeña en un hospital. Después de días muy duros, la situación se complicó aún más por una investigación judicial por presuntos maltratos a raíz de las lesiones que presentaba la criatura. Días muy complicados, bajo la expectación mediática que generaba el caso y en el que más de una vez la influencer pidió que les dejaran superar esta etapa con tranquilidad. Meses después y con la investigación en segundo plano y haciendo lo que sus abogados les habrán indicado, la pareja ha rehecho su vida y Anabel Pantoja ha vuelto a la televisión, eso sí, alejada de los platós del corazón.

Su fichaje en Telecinco ha sido en el programa Bailando con las estrellas, un concurso en el que famosos se unen a bailarines profesionales y cada semana se someten a una coreografía juzgada por el público y un jurado muy variado. Su actuación del pasado sábado por la noche, sin embargo, ha generado una oleada de críticas que la han llevado a compartir un breve comunicado en las redes sociales.

Críticas por su última actuación en ‘Bailando con las estrellas’

El concurso de baile va eliminando parejas y esta semana, Anabel y su pareja, el bailarín Álvaro Cuenca, se enfrentaban a una canción muy conocida, Crazy In Love de Beyoncé. De nuevo se convirtió en polémica porque a pesar de recibir valoraciones favorables del público, el jurado remarcó que su propuesta tenía errores. Esto llevó a dos compañeras, Tania Medina y Nona Sobo, a ser las escogidas para enfrentarse a El último baile, una decisión difícil de entender para el público porque se trata de dos de las concursantes que mejor lo hacen esta temporada.

En las redes sociales del programa, algunos usuarios no estuvieron de acuerdo con las valoraciones y criticaron la samba que habían interpretado Anabel y Álvaro, cargando duramente contra la influencer. «Las abuelas de mi pueblo bailan mejor la samba que Anabel Pantoja», «Me parece muy fuerte que haga lo que le da la gana y se lo permitan, es alucinante. Por cierto, tiene que bailar una samba y ni un paso hizo, más bien una imitación de Beyoncé», «Para pasártelo bien quédate en casa, estás en un concurso de baile», «Siempre quieres ser protagonista, pero deberías haber salido de las primeras», han escrito algunos usuarios.

Anabel Pantoja se defiende de las críticas

En una publicación posterior en Instagram, Anabel se ha abierto en canal después de las críticas que ha recibido y ha aprovechado para sincerarse sobre la oportunidad que vive en el programa. «Algunos no entenderán por qué sigo en el programa, cuando hay compañeros que bailan el triple mejor que yo. Ayer me fui muy triste a casa», indica sobre sus compañeras, Tania Medina y Nona Sobo. «No me gustaría fastidiar el sueño de alguien, para ocupar un lugar que muchos piensen que no me corresponde. Os juro que si fuera por mí, yo estaría ya viéndolo todo desde casa, pero quiero creer que los votos que nunca me ha dado el jurado, me los está dando el público que nos ve desde casa cada sábado», expresa la prima de Kiko Rivera.

Anabel Pantoja responde tras las críticas a ‘Bailando con las estrellas’ | Instagram.

«También habrá gente que opine que los votos del público están manipulados y que es mentira. Eso son guerras de cada uno, solo quería aclarar que no me siento bien respecto a mis compañeras, pero también me gustaría sentirme feliz por la mía, y ver que de no saber bailar estoy llegando tan lejos con la ayuda del público», recalca. Además, ha aprovechado para agradecer a Bailando con las estrellas que cuenten con ella y admite que cree «merece vivirlo igual que cualquier otro compañero». Su compañero de baile también ha dedicado unas palabras después de las críticas recibidas.

El bailarín de Anabel Pantoja dedica unas palabras | Instagram

«Merecer o no es algo que se puede opinar y que cada uno puede tener su punto de vista, pero eres una luchadora, mueves la energía y las emociones de las personas. Te has entregado y lo das todo para que los sábados sean un espectáculo principalmente televisivo. No siempre las oportunidades son para los mejores, también lo son para los que hacen sentir que desde cero también se puede llegar lejos», escribe acompañado de un vídeo en el que Anabel se ve visiblemente triste. Sea como sea, habrá que ver cómo avanza su papel en el programa de baile de Telecinco.