Anabel Pantoja ha viscut un any molt complicat. La bona notícia pel naixement de la seva filla Alma es veia completament enfosquida per un problema de salut que va obligar la neboda d‘Isabel Pantoja i el seu xicot a ingressar la petita en un hospital. Després de dies molt durs, la situació es complicava encara més per una investigació judicial per presumptes maltractaments arran de les lesions que presentava la criatura. Dies molt complicats, sota l’expectació mediàtica que generava el cas i en què més d’un cop la influencer va demanar que els deixessin superar aquesta etapa amb tranquil·litat. Mesos després i amb la investigació en segon pla i fent el que els seus advocats els hauran indicat, la parella ha refet la seva vida i Anabel Pantoja ha tornat a la televisió, això sí, allunyada dels platós del cor.
El seu fitxatge a Telecinco ha estat en el programa Bailando con las estrellas, un concurs en què famosos s’uneixen a ballarins professionals i cada setmana se sotmeten a una coreografia jutjada pel públic i un jurat molt variat. La seva actuació del passat dissabte al vespre, però, ha generat una onada de crítiques que l’han portat a compartir un breu comunicat a les xarxes socials.
Crítiques per la seva última actuació a ‘Bailando con las estrellas’
El concurs de ball va eliminant parelles i aquesta setmana, Anabel i la seva parella, el ballarí Alvaro Cuenca, s’enfrontaven a una cançó molt coneguda, Crazy In Love de Beyoncé. De nou va convertir-se en polèmica perquè tot i rebre valoracions favorables del públic, el jurat va remarcar que la seva proposta tenia errors. Això va portar a dues companyes, Tania Medina i Nona Sobo, a ser les escollides per enfrontar-se a El último baile, una decisió difícil d’entendre pel públic perquè es tracta de dues de les concursants que millor ho fan aquesta temporada.
A les xarxes socials del programa, alguns usuaris no van acabar d’estar d’acord amb les valoracions i van criticar la samba que havien interpretat Anabel i Alvaro, carregant durament contra la influencer. “Les àvies del meu poble ballen millor la samba que Anabel Pantoja”, “Em sembla molt fort que faci el que li dona la gana i li ho permetin, és al·lucinant. Per cert, ha de ballar una samba i ni un pas va fer, més aviat una imitació de Beyoncé”, “Per a passar-t’ho bé queda’t a casa, estàs en un concurs de ball”, “Sempre vols ser protagonista, però hauries d’haver sortit de les primeres”, han escrit alguns usuaris.
Anabel Pantoja es defensa de les crítiques
En una publicació posterior a Instagram, Anabel s’ha obert en canal després de les crítiques que ha rebut i ha aprofitat per sincerar-se sobre l’oportunitat que viu al programa. “Alguns no entendran per què segueixo en el programa, quan hi ha companys que ballen el triple millor que jo. Ahir me’n vaig anar molt trista a casa”, indica sobre les seves companyes, Tania Medina i Nona Sobo. “No m’agradaria fotre el somni d’algú, per ocupar un lloc que molts pensessin que no em correspon. Us juro que si fos per mi, jo estaria ja veient-ho tot des de casa, però vull creure que els vots que mai m’ha donat el jurat, me’ls està donant el públic que ens veu des de casa cada dissabte”, expressa la cosina de Kiko Rivera.
“També hi haurà gent que opinarà que els vots del públic estan manipulats i que és mentida. Això són guerres de cadascú, només volia aclarir que no em sento bé respecte a les meves companyes, però també m’agradaria sentir-me feliç per la meva, i veure que de no saber ballar estic arribant tan lluny amb l’ajuda del públic”, recalca. A més a més, ha aprofitat per agrair a Bailando con las estrellas que comptin amb ella i admet que creu “mereix viure-ho igual que qualsevol altre company”. El seu company de ball també ha dedicat unes paraules després de les crítiques rebudes.
“Merèixer o no és una cosa que es pot opinar i que cadascú pot tenir el seu punt de vida, però ets una lluitadora, mous l’energia i les emocions de les persones. T’has entregat i ho dones tot perquè els dissabtes siguin un espectacle principalment televisiu. No sempre les oportunitats són per als millors, també ho són per als que fan sentir que des de zero també es pot arribar lluny”, escriu acompanyat un vídeo en què Anabel es veu visiblement trista. Sigui com sigui, caldrà veure com avança el seu paper al programa de ball de Telecinco.