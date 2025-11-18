No és una bona setmana per a Anabel Pantoja. Feia uns dies era objecte de crítiques per no ser una de les nominades de la setmana a Bailando con las estrellas, el programa que l’ha fitxat a Telecinco en què cada dissabte al vespre parelles de famosos i ballarins professionals han de defensar una coreografia. Per salvar-se reben els vots del públic i els membres del jurat, que aquesta setmana no l’han nominat i això ha aixecat certa polseguera entre els espectadors i els fans del programa de Telecinco. En tot cas, aquesta no és la pitjor notícia que podia rebre perquè just després de defensar-se d’aquestes crítiques, la neboda d’Isabel Pantoja s’enfronta a un nou problema de salut inesperat.
Nou entrebanc d’Anabel Pantoja: podrà continuar a ‘Bailando con las estrellas’?
No és el millor any per a Anabel Pantoja pel que fa a lesions. Fa uns mesos patia un accident després de caure per unes escales en una festa organitzada per a influencers en què va estar unes setmanes amb el braç immobilitat. Ara, unes molèsties després de la seva actuació al programa de ball l’han portat a rebre un diagnòstic que no s’esperava gens. A través d’una història temporal en el seu perfil d’Instagram acompanyat d’un vídeo, la influencer ha compartit el comunicat mèdic de la seva lesió.
En el vídeo se la pot veure amb la cama estirada en una llitera i amb una fisioterapeuta tractant-li el genoll amb una màquina. “Doncs sí, després de gairebé tres mesos al programa m’ha arribat l’hora”, explicava ella mateixa en aquesta publicació. “M’he lesionat després de tant ballar de genolls i el diumenge vaig llevar-me amb el genoll com una pilota sense poder recolzar ni doblegar”, explica sobre com va adonar-se que no estava bé.
I quin ha estat el diagnòstic? Diu que ha anat al fisioterapeuta després de passar tot un dia fent repòs i posant-se gel i que amb l’ecografia han pogut trobar quin és el problema. “Un esquinç del lligament intern. Ara tocar recuperar-se i veure què passarà”, explica sense donar més detalls ara per ara. Ara per ara, no ha explicat quines indicacions ha de seguir i com això afectarà la seva continuació a Bailando con las estrellas. Haurà de retirar-se després de tants programes i mesos d’assaig?
La seva resposta a les crítiques
Com dèiem, només havien passat unes hores des que Anabel Pantoja havia fet un comunicat davant l’allau de crítiques pel seu paper a Bailando con las estrellas, quan ella mateixa publicava els resultats del primer diagnòstic de la lesió. Molts usuaris havien criticat durament el seu ball de la setmana anterior i Anabel se sincerava en un text sobre la tristesa que sentia. “Alguns no entendran per què segueixo en el programa, quan hi ha companys que ballen el triple millor que jo. Ahir me’n vaig anar molt trista a casa”, va explicar. A més a més, apuntava cap a la gent que pensa que “els vots del públic estan manipulats o que són mentida” i donava les gràcies per arribar fins on estava ara gràcies al seu suport. “No em sento bé respecte a les meves companyes, però també m’agradaria sentir-me feliç per la meva feina”. Ara, però, caldrà veure com evoluciona aquest esquinç i si això canvia el seu transcurs al programa.