Fa temps que es parla de la difícil situació familiar que viu Anabel Pantoja. L’any 2025 ha viscut mesos per oblidar, marcats per un inici en què la seva filla Alma va estar ingressada a l’hospital. El seu xicot David i ella van convertir-se en tema principal de moltes tertúlies i programes del cor després que sortís a la llum la investigació per presumptes maltractaments contra la petita després d’examinar les lesions que presentava. Una investigació que continua el seu procés sense cap novetat des de fa molts mesos i que suposa una tranquil·litat per a la parella en aquesta etapa turbulenta per la mala relació entre Merchi, la mare d’Anabel, i el seu xicot David. La parella ha superat els rumors de crisi entre ells, marcats perquè ella viu a Canàries on tenen la casa familiar i David, que és fisioterapeuta, viatja moltíssim a Còrdova per feina.
Tot just quan s’acosten les festes de Nadal, van treure a la llum un episodi de tensió durant el primer aniversari de la petita Alma. Feia temps que es parlava que sogra i gendre no tenien bona relació, fins i tot esquitxant una celebració com l’aniversari de la nena. “No van saludar-se, no van parlar-se i no van fer-se cap foto. La comunicació entre ells és nul·la”, va explicar el director de la revista Lecturas. Si la mateixa revista ja apuntava fa temps que no volien que Merchi passés les festes amb ells a Canàries, sembla que ara hi ha encara més detalls del distanciament familiar.
Les festes de Nadal més complicades per a Anabel Pantoja: què se sap de la relació entre Merchi i David?
Segons les informacions que van publicar fa uns dies, David s’hauria “negat a compartir sostre amb la sogra” i tampoc acceptava que “es quedés a casa d’una amiga de la seva xicota”. Tot i que la relació de parella està en el seu millor moment, tal com es pot veure en les publicacions d’Anabel a les xarxes socials, la realitat no seria tan maca com mostren. La revista Lecturas dona tots els detalls “del pitjor Nadal d’Anabel Pantoja”. Després de veure-la tots aquests dies per la seva terra natal, gaudint dels amics i la família per celebrar les festes de Nadal, les informacions apunten que la crisi entre sogra i gendre no ha millorat gens.
Expliquen que ha hagut de fer “malabars” per poder estar amb les persones que s’estima. “Instal·lada a Sevilla per a gaudir de la nit de Nadal i el dia de Nadal, la influencer s’ha trobat que la seva mare i el seu xicot no volen compartir espai. La tensió és tal que Anabel va dormir a casa de la seva mare mentre el seu xicot ho feia en un pis que la influencer té a Sevilla”, recullen. Els titulats que deixen són colpidors, si més no, apunten que la relació “està completament trencada”. Una situació que ja és habitual entre altres membres del clan Pantoja, com és Isabel amb els seus dos fills Isa Pantoja i Kiko Rivera.
Una crisi que s’agreuja?
Segons les informacions que ha recopilat la citada revista i que han explicat des del programa El tiempo justo, Merchi i David s’haurien “negat a passar les festes de Nadal junts”. “Aquesta vegada no han dormit a casa de Merchi com sí que hem vist en altres ocasions”, expliquen. Sigui com sigui, sembla que la crisi familiar no millori, en tot cas, s’ha agreujat. Un bon propòsit d’Any Nou seria intentar resoldre els conflictes per començar un curs nou sense aquestes tensions familiars.