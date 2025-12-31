Kiko Rivera ha trobat l’amor després del seu divorci amb Irene Rosales. Una ruptura que arribava per sorpresa a finals del mes d’agost en què la parella que havia format una família durant deu anys amb les seves dues filles posava punt final a la seva història d’amor. Asseguraven que no hi havia terceres persones implicades i que la seva relació en mantindria cordial. Irene aviat va refer la seva vida amb Guillermo, un amic amb qui després de separar-se sembla que ha trobat una relació més especial. En el cas de Kiko i quan tot just queden poques hores per tancar el 2025, ha decidit compartir amb tothom que està il·lusionat amb la seva nova xicota.
En les entrevistes posteriors al divorci que ha concedit la col·laboradora televisiva, Irene mostrava la cara més fosca del matrimoni amb Kiko, en què admetia que “havia estat més mare que esposa” i parlava obertament sobre com els excessos i la vida nocturna de Kiko havien acabat passant factura en la seva relació. En tot cas, Kiko ha decidit fer pública la notícia amb un munt de publicacions d’allò més romàntiques en el que sembla una competició per veure qui dels dos està més feliç després del divorci.
Qui és la nova parella de Kiko Rivera? Ballarina, sevillana i relacionada amb un famós
Kiko Rivera està enamorat després d’uns mesos en què el DJ ha tornat a situar-se dins l’onada mediàtica. Tot i haver admès que no volia vendre la separació en cap plató de televisió, va acabar protagonitzant dues entrevistes molt potents durant dues setmanes consecutives al programa De viernes. En tot cas, pel que fa a la nova relació que ha encetat, ha decidit explicar-ho quan ell ha volgut i a través de les xarxes socials. Aquest dimarts 30 de desembre, sorprenia publicant una primera imatge on es veia Kiko amb les mans agafades d’una noia. Minuts més tard decidia publicar un post on es veia la primera imatge de la nova xicota acompanyada d’un text d’allò més romàntic i ple d’emoticones.
La jove ja coneix la família Pantoja
Però qui és ella? Diversos mitjans i periodistes del cor han fet una recerca per treure a la llum detalls de la nova cunyada d’Isabel Pantoja. El seu nom és Lola, té una escola de dansa, té 36 anys i és ballarina. Des del programa El tiempo justo han desgranat alguns detalls molt curiosos de la jove, com per exemple que és sevillana i que no és una cara desconeguda de la televisió. Ha participat en el programa Got Talent, Bailando con las estrellas -on va ballar amb Anabel Pantoja– i apunten que fins i tot “hauria tingut una relació amb Omar Montes i ha estat una de les seves ballarines”. Montes, per cert, que és exparella d’Isa Pantoja i la germana de Kiko Rivera. A més a més, Alexia Rivas ha explicat en el citat programa que el seu nom real és Maite, tot i que fa servir Lola com a nom artístic.
El director de la revista Lecturas ha aprofundit una mica més en aquesta dada, destacant que “sortir amb ballarines és normal per a Kiko i Omar, és el seu modus operandi”. Tot plegat arriba mesos després del divorci i amb un anunci molt sonat que coincideix amb la publicació de la portada d’una revista en què es veu Kiko abraçant-se amb Guillermo, el nou xicot de la seva ex.
Hi ha molt bona relació entre ells, si fem cas de les fotografies i les informacions que han sortit a la llum, una situació molt bona per a Irene, que pot estalviar-se més maldecaps. Quatre mesos després del divorci, Kiko presumeix el seu amor de manera oberta a les xarxes socials, a l’espera de veure com avança la relació tenint en compte l’historial que ha tingut el fill més mediàtic de la cantant.