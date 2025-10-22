Irene Rosales treu a la llum el motiu real del divorci amb Kiko Rivera

Irene Rosales ha concedit la primera entrevista després del divorci de Kiko Rivera. La tertuliana de televisió ha trencat el seu silenci després de tot el que s’està dient sobre la ruptura, que arriba després de 10 anys junts i dues filles en comú. Des que es filtressin les seves primeres fotos amb Guillermo, la nova parella, molts estan donant per fet que hauria enganyat l’ex amb ell i que aquesta història hauria començat abans de la separació. Ella ho nega en una conversa molt contundent a la revista Semana: “Mai no he estat infidel a Kiko Rivera i no tinc res a ocultar“.
Diu que amb el nou xicot, a qui coneix des de quan va instal·lar-se el jardí a casa seva el 2020, encara s’estan coneixent: “Som dues persones adultes i sense compromís que s’estan coneixent. He parlat amb Kiko sobre aquesta il·lusió, li he donat les explicacions que creia necessàries”. Però per què va decidir separar el seu camí del pare de les seves filles? Precisament, perquè la relació entre ells va canviar molt quan van convertir-se en pares: “El meu matrimoni s’ha trencat perquè he estat més mare que esposa“.
El nou xicot d’Irene Rosales es trasllada a prop seu
Accepta, d’aquesta manera, part de la seva culpa en el fracàs del seu matrimoni. I sobre Guillemo no vol donar massa explicacions, encara que justament avui la revista Lecturas publica una informació bomba que indica que les coses entre ells són més serioses del que diu. De fet, el noi ha decidit canviar de casa i traslladar-se a una més a prop de l’empresària.
Els fotògrafs els han captat en una terrassa amb amics i també amb part de la família d’ella, cosa que demostra que hi ha hagut presentació oficial i que aquesta història d’amor va viento en popa. A través del seu perfil d’Instagram, Irene ha escrit missatges tendres que fan referència a aquesta nova il·lusió: “És maco sanar, cuidar-se i tornar a brillar perquè t’omple de pau“.
Aquesta entrevista només és un primer tastet de tot el que té a dir Irene Rosales, que tot just ha obert la porta a revelar informació sobre una separació que pocs esperaven que arribés després de tots els problemes que han superat junts al llarg d’aquesta dècada.