Kiko Rivera serà el protagonista aquesta nit del programa De Viernes. La notícia del divorci amb Irene Rosales ha estat molt present les darreres setmanes i la col·laboradora de televisió ha ocupat més d’una portada de les revistes del cor i entrevistes televisives com el programa Y ahora Sonsoles d’Antena 3. Des de llavors Kiko Rivera ha mantingut un perfil baix, enfocat en la seva carrera com a DJ i intentant mantenir la promesa de no tornar a passar per un plató de televisió a vendre la seva vida. Sembla, però, que aquesta promesa s’ha trencat perquè aquest divendres 7 de novembre a les 22:00 passarà pel programa ¡Viernes! de Telecinco en la seva primera entrevista des del divorci. Què explicarà el fill més polèmic d’Isabel Pantoja?
Els titulars més impactants de la pròxima entrevista de Kiko Rivera
Des del programa de Telecinco saben que l’entrevista amb el germà d’Isa Pantoja és un caramel·let i fins i tot abans de l’emissió han compartit algunes de les escenes i titulats més explosius que formaran part del retorn televisiu de Kiko Rivera. Què explicarà? Se sincerarà sobre la ruptura i els seus hàbits? Quin ha estat el detonant i per què ara, després de tres anys allunyat dels platós, ha decidit que era el moment de concedir aquesta entrevista? El primer tastet promet un bon show per part de Kiko Rivera. “La vida m’ha canviat bastant, crec que a millor. Han estat tres o quatre anys sense sortir a cap mitjà de comunicació del cor i m’han dit de tot. He plorat, he patit i fins i tot se m’ha dit maltractador, potser per unes declaracions que no eren les correctes”. La seva justificació per oferir l’entrevista? Vol demostrar-se a ell mateix i als altres “que les persones poden millorar i madurar”.
De no voler parlar a concedir una entrevista en ‘prime time’ a Telecinco
Quan va sortir a la llum la notícia del divorci amb Irene Rosales, Kiko va publicar un comunicat en el seu perfil d’Instagram -un post que va esborrar completament igual que totes les altres publicacions- en què deixava clar que no vendria cap exclusiva sobre el tema i que tampoc aniria a la televisió a parlar-ne. “M’ha costat molt arribar a aquesta pau mental i, per això, avui escriuré aquestes paraules i després començaré a adaptar-me a la meva nova vida“. Sembla, però, que ha arribat el moment de sentir la seva versió.
Els titulars sobre el divorci són potents. Irene protagonitzat més d’una entrevista a diverses revistes com Semana o Lecturas, en què aclaria que “mai havia estat infidel a Kiko” i que “no tenia res a ocultar”. “El meu matrimoni s’ha trencat perquè he estat més mare que esposa”, va explicar. En el petit avançament del programa que es podrà veure aquesta nit, Kiko entona el mea culpa i admet errors en el seu matrimoni. “El meu matrimoni s’ha anat desgastant fins al punt que semblàvem companys de pis”, “No em sento orgullós d’haver-li estat infidel, però Irene m’ha perdonat”. En aquest sentit, coincideix amb la seva exdona, que feia uns dies explicava que la relació entre tots dos feia molt temps que s’havia desgastat, també perquè ella havia hagut de tapar molts escàndols i problemes de Kiko, com la lluita contra les addiccions. “La relació estava trencada, aquest desig, aquestes ganes d’estar, ja no hi eren… Fins i tot, m’atreveixo a dir que m’arriba a molestar la seva presència”, explicarà Kiko a l’entrevista.
Quin impacte emocional pot patir Irene Rosales després d’aquesta entrevista?
Tot i que Irene Rosales ha refet la seva vida després del divorci i ha trobat l’amor de nou amb Guillermo, les confessions i els titulars que donarà Kiko Rivera podrien generar algun efecte a la seva exdona. Des de la revista Semana parlen amb una psicòloga per analitzar l’impacte emociona que podria tenir l’entrevista en la vida de la col·laboradora de televisió. “Es pot produir una reactivació del dol en veure a Kiko parlar públicament sobre la seva relació”, explica la psicòloga Lara Ferreiro. De fet, apunta que el relat de Kiko, en cas que deixi Irene en una posició poc còmoda podria fer que senti “tristesa, culpa, ira o revisqui situacions que van ser fruit del conflicte” amb qui és ara la seva exparella. “Podria arribar a viure com una mena de traïció veure a Kiko airejar detalls de la seva vida privada en televisió”.
En el cas de Kiko, tornar a seure en un plató de televisió significa “la ruptura total”, també amb la decisió “d’allunyar-se” que va compartir un cop es va saber el divorci. “Possiblement es desperta una dicotomia entre víctima i botxí”. Sigui com sigui, caldrà esperar unes hores per saber les històries que explica Kiko en el seu retorn televisiu.