Kiko Rivera té nova parella després del divorci, una agent de policia

Kiko Rivera ha refet la seva vida sentimental després del divorci d’Irene Rosales, uns papers que encara no estan signats. Ara que veu que ella es mostra enamorada del nou xicot a través d’Instagram, ell no ha volgut ser menys i està parlant a tothom de la noia amb qui passa la gran majoria del temps ara que està solter. Si fem cas a les primeres informacions que han arribat a les revistes del cor, la nova il·lusió de DJ es tractaria d’una agent de policia.
La revista Semana ha tret a la llum una fotografia de Kiko ben acompanyat, tot pensant-se que era ella i que això permetria que poséssim cara -encara que sota unes ulleres de sol- a la rossa que diuen que l’hauria captivat. Aquesta noia està sent un pilar fonamental en la seva vida, ella i el xicot que és amic del Kiko. La cosa és que no és la seva parella, la de la foto, sinó la xicota d’un dels seus millors amics. Això no vol dir que sigui mentida el que diuen, simplement que encara no s’ha obtingut cap instantània de la parelleta.
Què se sap de la nova xicota de Kiko Rivera?
El programa de Telecinco El tiempo justo han donat detalls sobre la incipient relació que sí que ha engegat: “Kiko està molt il·lusionat, té una nova parella. És una persona que es dedica als cossos i forces de seguretat de l’Estat, una dona policia“. La seva seria una relació “estabilitzada” perquè el fill d’Isabel Pantoja està parlant d’ella al seu entorn i també amb gent amb qui no té tanta confiança. Alguns col·laboradors han destacat, de fet, que pels seus moviments resulta més que evident que Kiko té “moltes ganes” que se sàpiga públicament que ha engegat una nova història d’amor: “Està normalitzant parlar d’ella”.
Alguns col·laboradors no s’acaben de creure que hi hagi un amor real, sinó més aviat ganes de no voler ser menys que l’Irene: “Aquí hi ha estratègia perquè continuïn parlant d’ell”, s’aventuren a dir alguns. De moment, no se sap com es diu la noia o quant de temps fa que estan junts. Coneixent el Kiko, no passarà gaire temps fins que la presenti en societat oficialment. Parlarà sobre ella i el seu amor en algun programa de televisió? No seria d’estranyar. En l’últim comunicat que ha publicat, diu que no actuarà de la mateixa manera que va fer abans: “He ensopegat, he fallat, he perdut el temps… però també he après. I us prometo una cosa, no repetiré els mateixos errors“.
De fet, Kiko Rivera va assegurar, en el seu moment, que no parlaria amb els mitjans de comunicació sobre la seva separació. Doncs ni tan sols un mes va trigar a aparèixer a televisió, quan va menjar-se les seves paraules després acceptar l’oferta de ¡De viernes! de protagonitzar dues entrevistes explosives en dues setmanes consecutives.
Aquí, va reconèixer entre altres titulars bomba que la seva convivència amb Irene va ser realment complicada al final: “Va ser molt difícil perquè havíem de fingir perquè les nenes no ho notessin… En algun moment em vaig preguntar si estava fent el correcte, però ara ho tinc clar”. Kiko s’ha obert amb total sinceritat davant del psicòleg i això l’hauria ajudat a comprovar tots els errors que cometien en la seva relació: “A vegades has de deixar anar l’altra persona perquè sigui feliç. Vaig començar a veure la meva relació amb uns altres ulls i en l’últim viatge familiar a Menorca ho vaig acabar de confirmar”.