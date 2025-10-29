La relació de Kiko Rivera i Jessica Bueno va ser una bomba mediàtica després de coincidir a Supervivientes l’any 2011. Allà van fer-se molt amics i després del reality de Telecinco començarien una relació de dos anys de la qual van sortir els seus dos fills. Han passat molts anys de la seva separació i fins i tot el fill d’Isabel Pantoja es va casar de nou amb Irene Rosales, de qui s’ha divorciat fa uns mesos. Ara, ha estat la model qui ha passat de nou per les platges d’Hondures, on ha compartit unes confessions duríssimes sobre el seu matrimoni amb el DJ i el posterior matrimoni amb Jota Peleteiro.
Jessica Bueno revela detalls personals de la seva relació amb Kiko Rivera
Jessica Bueno va ser la primera confirmada de la segona edició de Supervivientes: All Stars. La model tornava a trepitjar al reality més famós de Telecinco més d’una dècada després i ara formarà part de la gran final d’aquesta setmana. En el programa de dimarts ha passat per una de les proves més emotives del concurs: el pont de les emocions. En aquesta part els concursants tenen l’oportunitat de recordar etapes i moments que han marcat la seva vida. En el seu cas, ha recordat les etapes més dures que ha viscut com a model, la seva passió per la feina i detalls molt foscos del matrimoni amb Kiko Rivera.
L’etapa a ‘Miss Espanya’ i l’arribada a ‘Supervivientes’
Després de passar pel concurs de Miss Espanya, la model va saltar a la fama i això va obrir les portes per entrar a Supervivientes. Seria allà on coneixeria el seu exmarit Kiko Rivera, però l’exposició mediàtica va acabar afectant la seva carrera professional. “Tothom em va jutjar i pensaven que jo buscava fama. Em vaig mantenir aliena a tot, vaig intentar ser prudent i fent coses de moda”, ha explicat molt emocionada.
Què va dinamitar el final de la seva relació?
L’any 2013 Kiko Rivera i Jessica Bueno prendrien camins separats, però perquè van separar-se? “Aquesta història es va acabar perquè ell tenia una vida que a mi no m’agradava. Ell es va ficar en uns mons que a mi em feien molta por. Ell ara està bé, recuperat i ha format una família molt bonica, però en aquests moments estava molt malament. Jo em vaig convertir en mare i no volia això. Ens vam separar i vaig lluitar per la custòdia del meu fill“, ha revelat.
Les confessions més dures de Jessica Bueno
Durant aquest pont de les emocions també ha parlat de Jota Peleteiro, l’altre pare dels seus fills. Amb ell va tenir dos fills més, però no tot va ser tan fàcil. “Però en aquesta relació em vaig perdre. Vaig abandonar els meus somnis per perseguir els seus. Sentia que havia de ser la mare perfecta, i en casar-me amb ell també havia de ser la dona perfecta. Vaig deixar la meva feina perquè ell m’ho va demanar, vivia pels meus fills i així vaig estar durant 10 anys”, ha confessat.
A partir d’aquí va deixar la seva feina com a model, una decisió que no va ser la correcta. “Només era ell i els seus somnis. No li ho aconsello a cap dona. No abandonar-se a una mateixa. Reconec que vaig cometre un error. Qui t’estimi t‘ha d’estimar tal com ets, i no amagar-te. Així és com jo vivia, amagada completament”, ha revelat plorant.
El final del pont de les emocions, però, era una visió d’ella mateixa i de com es veu. “Sempre he estat una dona espantada, sempre he volgut sentir-me acceptada pels altres, per la família, per la feina… I ara m’és igual, només vull acceptar-me jo i estimar-me jo”, ha expressat sense poder evitar les llàgrimes en una imatge molt emotiva. La model, però, encara haurà d’estar unes hores més a Supervivientes per intentar endur-se el premi a la gran final.