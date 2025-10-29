La relación de Kiko Rivera y Jessica Bueno fue una bomba mediática después de coincidir en Supervivientes en el año 2011. Allí se hicieron muy amigos y después del reality de Telecinco comenzarían una relación de dos años de la cual nacieron sus dos hijos. Han pasado muchos años desde su separación e incluso el hijo de Isabel Pantoja se casó de nuevo con Irene Rosales, de quien se ha divorciado hace unos meses. Ahora, ha sido la modelo quien ha pasado de nuevo por las playas de Honduras, donde ha compartido unas confesiones muy duras sobre su matrimonio con el DJ y el posterior matrimonio con Jota Peleteiro.

Jessica Bueno revela detalles personales de su relación con Kiko Rivera

Jessica Bueno fue la primera confirmada de la segunda edición de Supervivientes: All Stars. La modelo volvía a pisar el reality más famoso de Telecinco más de una década después y ahora formará parte de la gran final de esta semana. En el programa del martes ha pasado por una de las pruebas más emotivas del concurso: el puente de las emociones. En esta parte los concursantes tienen la oportunidad de recordar etapas y momentos que han marcado su vida. En su caso, ha recordado las etapas más duras que ha vivido como modelo, su pasión por el trabajo y detalles muy oscuros del matrimonio con Kiko Rivera.

La etapa en ‘Miss España’ y la llegada a ‘Supervivientes’

Después de pasar por el concurso de Miss España, la modelo saltó a la fama y eso le abrió las puertas para entrar en Supervivientes. Sería allí donde conocería a su exmarido Kiko Rivera, pero la exposición mediática terminó afectando su carrera profesional. «Todo el mundo me juzgó y pensaban que yo buscaba fama. Me mantuve ajena a todo, intenté ser prudente y haciendo cosas de moda», ha explicado muy emocionada.

Jessica Bueno dona detalls duríssims dels seus matrimonis a ‘Supervivientes’ | Telecinco

¿Qué dinamitó el final de su relación?

En el año 2013 Kiko Rivera y Jessica Bueno tomarían caminos separados, pero ¿por qué se separaron? «Esta historia se terminó porque él tenía una vida que a mí no me gustaba. Él se metió en unos mundos que a mí me daban mucho miedo. Él ahora está bien, recuperado y ha formado una familia muy bonita, pero en esos momentos estaba muy mal. Yo me convertí en madre y no quería eso. Nos separamos y luché por la custodia de mi hijo«, ha revelado.

Jessica pasa por el puente de las emociones y se sincera sobre su pasado ❤️‍🩹



🏝️ #SVAllStarsSemifinal

🔵 https://t.co/fR6iCIEhVU pic.twitter.com/krWMN5RpqD — Telecinco (@telecincoes) October 28, 2025

Las confesiones más duras de Jessica Bueno

Durante este puente de las emociones también ha hablado de Jota Peleteiro, el otro padre de sus hijos. Con él tuvo dos hijos más, pero no todo fue tan fácil. «Pero en esta relación me perdí. Abandoné mis sueños para perseguir los suyos. Sentía que debía ser la madre perfecta, y al casarme con él también debía ser la mujer perfecta. Dejé mi trabajo porque él me lo pidió, vivía por mis hijos y así estuve durante 10 años», ha confesado.

Jessica Bueno revela moments duríssims de la seva relació amb Jota Peleteiro | Telecinco

A partir de aquí dejó su trabajo como modelo, una decisión que no fue la correcta. «Solo era él y sus sueños. No se lo aconsejo a ninguna mujer. No abandonarse a una misma. Reconozco que cometí un error. Quien te ame debe amarte tal como eres, y no ocultarte. Así es como yo vivía, completamente oculta», ha revelado llorando.

El final del puente de las emociones, sin embargo, era una visión de ella misma y de cómo se ve. «Siempre he sido una mujer asustada, siempre he querido sentirme aceptada por los demás, por la familia, por el trabajo… Y ahora me da igual, solo quiero aceptarme yo y amarme yo», ha expresado sin poder evitar las lágrimas en una imagen muy emotiva. La modelo, sin embargo, aún tendrá que estar unas horas más en Supervivientes para intentar llevarse el premio en la gran final.