Un ataque de pánico arruina la última gala de ‘Supervivientes’: “Es inhumano”

Supervivientes enfrenta la última semana de esta edición tras una última gala muy intensa en la que una de las concursantes ha vivido un ataque de pánico horrible. Solo quedan cuatro días para la gran final y, en este adiós, los semifinalistas lo han pasado bastante mal. Uno de los inconvenientes con los que se han encontrado ha sido el gran temporal que ha destrozado su playa, que ha quedado destrozada e inhabitable: «¡Que me saquen de aquí, esto es inhumano!«, estallaba Adara completamente superada por la situación.

Una vez más calmada, ha reconocido que ha sido el fin de semana «más duro» de toda su vida: «He pasado mucho miedo y una ansiedad terrible«, explicó en la gala de este domingo. Los compañeros la ayudaron a superar el trago y, desde su altavoz, ha querido agradecerles cómo la cuidaron: «Fuisteis increíbles, muchísimas gracias porque tuvisteis empatía y me disteis vuestro cariño«, dijo entre lágrimas.

Adara se ha mostrado completamente hundida durante el temporal | Telecinco

La prueba más dura de la edición enfrenta a Miri y Rubén Torres

El juego de este domingo ha sido, seguramente, el más duro de toda la edición y también de los más complicados de la historia del programa. El duelo al sol les obligaba a mantenerse agarrados a una rosa que los ponía a 90º durante más de dos minutos. En el caso de Miri y Rubén Torres, aguantaron 12 minutos así y esto supone un récord: «Competir con una mujer así da gusto«, aplaudió el chico. Empataron, pero esto no impidió que Miri se impusiera como ganadora de la liga de los dioses.

La última nominación ha llegado a las puertas de la gran final, en la que Rubén, Adara y Jessica se lo jugaban todo. ¿Cuál de ellos llegaría directamente como uno de los finalistas? Pues, sorprendentemente, ha sido la Jessica Bueno quien ha conseguido esta gran recompensa: «¡No me lo creo! Gracias a toda la gente que me está apoyando, seguro que estáis haciendo un gran trabajo fuera». De esta manera, la modelo sevillana se ha unido a Tony Spina y Miri que se salvan de la nominación y, por tanto, se convierten en los tres finalistas de esta edición. Nadie se esperaba este desenlace, teniendo en cuenta que no era quien más lo merecía ni de lejos.

La prueba más dura de Supervivientes casi termina en empate | Telecinco

Ellos son los tres finalistas de esta edición de Supervivientes | Telecinco

Será en la semifinal de este martes cuando sepamos si es Adara o Rubén Torres el último expulsado y, por tanto, cuál es el cuarto nombre que se jugará el triunfo en la gran final de jueves. La expectativa está altísima, así como la curiosidad que rodea unas últimas emisiones que prevén que hagan muy buena audiencia.