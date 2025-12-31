Kiko Rivera ha encontrado el amor después de su divorcio con Irene Rosales. Una ruptura que llegó por sorpresa a finales del mes de agosto en la que la pareja que había formado una familia durante diez años con sus dos hijas puso punto final a su historia de amor. Aseguraron que no había terceras personas involucradas y que su relación se mantendría cordial. Irene pronto rehízo su vida con Guillermo, un amigo con quien tras separarse parece haber encontrado una relación más especial. En el caso de Kiko y cuando apenas quedan pocas horas para cerrar el 2025, ha decidido compartir con todos que está ilusionado con su nueva novia.

En las entrevistas posteriores al divorcio que ha concedido la colaboradora televisiva, Irene mostraba la cara más oscura del matrimonio con Kiko, en la que admitía que «había sido más madre que esposa» y hablaba abiertamente sobre cómo los excesos y la vida nocturna de Kiko habían terminado pasando factura en su relación. En todo caso, Kiko ha decidido hacer pública la noticia con un montón de publicaciones de lo más románticas en lo que parece una competición para ver quién de los dos está más feliz tras el divorcio.

¿Quién es la nueva pareja de Kiko Rivera? Bailarina, sevillana y relacionada con un famoso

Kiko Rivera está enamorado tras unos meses en los que el DJ ha vuelto a situarse dentro de la ola mediática. A pesar de haber admitido que no quería vender la separación en ningún plató de televisión, terminó protagonizando dos entrevistas muy potentes durante dos semanas consecutivas en el programa De viernes. En todo caso, en cuanto a la nueva relación que ha comenzado, ha decidido contarlo cuando él ha querido y a través de las redes sociales. Este martes 30 de diciembre, sorprendía publicando una primera imagen donde se veía a Kiko con las manos agarradas de una chica. Minutos más tarde decidió publicar un post donde se veía la primera imagen de la nueva novia acompañada de un texto de lo más romántico y lleno de emoticonos.

La joven ya conoce a la familia Pantoja

¿Pero quién es ella? Varios medios y periodistas del corazón han hecho una búsqueda para sacar a la luz detalles de la nueva cuñada de Isabel Pantoja. Su nombre es Lola, tiene una escuela de danza, tiene 36 años y es bailarina. Desde el programa El tiempo justo han desgranado algunos detalles muy curiosos de la joven, como por ejemplo que es sevillana y que no es una cara desconocida de la televisión. Ha participado en el programa Got Talent, Bailando con las estrellas -donde bailó con Anabel Pantoja– y señalan que incluso «habría tenido una relación con Omar Montes y ha sido una de sus bailarinas». Montes, por cierto, que es expareja de Isa Pantoja y la hermana de Kiko Rivera. Además, Alexia Rivas ha explicado en el citado programa que su nombre real es Maite, aunque usa Lola como nombre artístico.

Kiko Rivera publica una foto de Lola, la seva nova parella | Instagram

El director de la revista Lecturas ha profundizado un poco más en este dato, destacando que «salir con bailarinas es normal para Kiko y Omar, es su modus operandi». Todo esto llega meses después del divorcio y con un anuncio muy sonado que coincide con la publicación de la portada de una revista en la que se ve a Kiko abrazándose con Guillermo, el nuevo novio de su ex.

Hay muy buena relación entre ellos, si hacemos caso de las fotografías y las informaciones que han salido a la luz, una situación muy buena para Irene, que puede ahorrarse más quebraderos de cabeza. Cuatro meses después del divorcio, Kiko presume su amor de manera abierta en las redes sociales, a la espera de ver cómo avanza la relación teniendo en cuenta el historial que ha tenido el hijo más mediático de la cantante.