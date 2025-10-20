Miguel Ángel Silvestre és un dels grans noms de la indústria cinematogràfica espanyola. Molts fans de les sèries el recorden pels seus papers famosíssims a Sin tetas no hay paraíso, Velvet o La Casa de Papel, i els últims dies ha estat protagonista de molts titulars del cor per la seva suposada relació amb la catalana Nerea Rodríguez, exconcursant d’Operación Triunfo 2017. Ara, però, els detalls que han sortit a la llum sobre el seu milionari patrimoni evidencien que ha construït un bon coixí més enllà de la ficció.
Quin és el patrimoni de Miguel Ángel Silvestre? Els detalls que han sortit a la llum
Ha estat la revista Semana qui ha recollit l’imperi d’aquest fructífer actor que amb 43 anys ha construït un nom molt destacat dins la indústria nacional i internacional. Enguany forma part de Weiss & Morales, una sèrie policíaca estrenada a Netflix i coprotagonitzada per l’actriu Katia Fellin. Les produccions de sèries i pel·lícules han permès que el seu nom ressoni entre alguns projectes molt aplaudits pels més cinèfils, però més enllà dels personatges i els platós de rodatge, Miguel Ángel Silvestre és tot un home de negocis. A través de les seves xarxes socials es pot veure la seva passió per la moda i la col·laboració amb grans marques de luxe com Giorgio Armani, però també la seva implicació amb el medi ambient, la natura, els viatges i el menjar.
Patrimoni, propietats i inversions
Segons explica el citat mitjà, gran part de l’economia de l’actor se sustenta amb el patrimoni immobiliari, a través de l’apartament que té a Madrid i la seva finca situada a Castelló de la Plana, la seva ciutat natal. A més a més, ha apostat pel món del sector immobiliari amb la seva empresa Tres Gotas de Mar S.L. fundada l’any 2021 que es dedica a “la promoció i desenvolupament de projectes sostenibles“, es tracta d’una “societat està orientada a la construcció i gestió d’immobles tant urbans com rurals amb un actiu total que supera el milió d’euros”.
Abans, però, l’any 2007 i coincidint amb el seu salt a la fama, a crear la societat Silvestremas S.L., centrada en la gestió de “drets d’imatges i la intermediació de béns immobles” que amb el temps ha evolucionat convertint-se en un conglomerat que permet “invertir en altres empreses i diversificar les fonts d’ingressos”.
També hi ha espai per a la gastronomia, perquè l’actor valencià té una partició al restaurant Rhudo, situat a Madrid. Un espai que contempla la cuina de fusió mediterrània i cosmopolita. La facturació de l’empresa? Ha arribat a 1,1 milions d’euros en el seu últim exercici, apunta Semana. A més a més, ha invertit en negocis relacionats amb els entreteniments, l’hostaleria i l’estudi de noves oportunitats. Tot plegat, un actor amb una gran visió de negoci més enllà dels seus papers i personatges.