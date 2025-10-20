Miguel Ángel Silvestre es uno de los grandes nombres de la industria cinematográfica española. Muchos fans de las series lo recuerdan por sus famosísimos papeles en Sin tetas no hay paraíso, Velvet o La Casa de Papel, y en los últimos días ha sido protagonista de muchos titulares del corazón por su supuesta relación con la catalana Nerea Rodríguez, exconcursante de Operación Triunfo 2017. Ahora, sin embargo, los detalles que han salido a la luz sobre su millonario patrimonio evidencian que ha construido un buen colchón más allá de la ficción.

¿Cuál es el patrimonio de Miguel Ángel Silvestre? Los detalles que han salido a la luz

Ha sido la revista Semana quien ha recogido el imperio de este fructífero actor que con 43 años ha construido un nombre muy destacado dentro de la industria nacional e internacional. Este año forma parte de Weiss & Morales, una serie policíaca estrenada en Netflix y coprotagonizada por la actriz Katia Fellin. Las producciones de series y películas han permitido que su nombre resuene entre algunos proyectos muy aplaudidos por los más cinéfilos, pero más allá de los personajes y los platós de rodaje, Miguel Ángel Silvestre es todo un hombre de negocios. A través de sus redes sociales se puede ver su pasión por la moda y la colaboración con grandes marcas de lujo como Giorgio Armani, pero también su implicación con el medio ambiente, la naturaleza, los viajes y la comida.

Patrimonio, propiedades e inversiones

Según explica el citado medio, gran parte de la economía del actor se sustenta con el patrimonio inmobiliario, a través del apartamento que tiene en Madrid y su finca situada en Castellón de la Plana, su ciudad natal. Además, ha apostado por el sector inmobiliario con su empresa Tres Gotas de Mar S.L. fundada en el año 2021 que se dedica a «la promoción y desarrollo de proyectos sostenibles«, se trata de una «sociedad orientada a la construcción y gestión de inmuebles tanto urbanos como rurales con un activo total que supera el millón de euros».

Antes, sin embargo, en el año 2007 y coincidiendo con su salto a la fama, creó la sociedad Silvestremas S.L., centrada en la gestión de «derechos de imagen y la intermediación de bienes inmuebles» que con el tiempo ha evolucionado convirtiéndose en un conglomerado que permite «invertir en otras empresas y diversificar las fuentes de ingresos».

¿Cómo se divide el patrimonio de Miguel Ángel Silvestre? | Europa Press

También hay espacio para la gastronomía, porque el actor valenciano tiene una participación en el restaurante Rhudo, situado en Madrid. Un espacio que contempla la cocina de fusión mediterránea y cosmopolita. ¿La facturación de la empresa? Ha alcanzado 1,1 millones de euros en su último ejercicio, apunta Semana. Además, ha invertido en negocios relacionados con los entretenimientos, la hostelería y el estudio de nuevas oportunidades. En resumen, un actor con una gran visión de negocio más allá de sus papeles y personajes.