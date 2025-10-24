Omar Montes y Lola Romero, padres de su primer hijo: ¿qué nombre han elegido?

Omar Montes se ha convertido en padre por segunda vez. El artista se ha convertido en uno de los nombres de la música urbana española, pero hace unas horas recibió una de las noticias más especiales, el nacimiento de su hijo con Lola Romero. La pareja lleva algunos años juntos y ahora amplían la familia con la llegada de su primer hijo en común. ¿Qué nombre han elegido para la criatura y por qué ha recibido críticas el artista tras publicar imágenes desde el hospital?

Omar Montes da la bienvenida a su primer hijo con Lola Romero

El artista ha sido padre por segunda vez, aunque es el primero que tiene en común con su actual novia, Lola Romero. Omar Montes fue padre por primera vez hace 13 años con Nuria Hidalgo, el pequeño Omar Jr. Ahora se convierte en padre por segunda vez y ha compartido varias publicaciones a través de las redes sociales para anunciar la esperada noticia.

En el primer carrusel de imágenes se puede ver a Omar Montes con su hijo en brazos a quien está dando el biberón. ¿Y qué nombre ha elegido la pareja para su bebé? «Hola, me llamo Ismael y soy un niño muy pequeño», ha escrito el cantante anunciando que el nombre que habían elegido es Ismael.

Omar Montes y Lola Romero, padres de su primer hijo en común | Instagram

En esta publicación ha recibido comentarios y mensajes muy tiernos en los que lo felicitan por la buena nueva, como Anabel Pantoja, Ilia Topuria, Juan Magán o Miguel Ángel Silvestre, entre muchos otros. Pocas horas después Omar Montes ha publicado otro carrusel de imágenes en el que se le podía ver durmiendo con el recién nacido y al lado una fotografía de familia desde el hospital que ha levantado cierta polvareda y críticas contra el cantante.

Críticas contra Omar Montes por una publicación tras el nacimiento de su hijo

Como decíamos, en este segundo post de Instagram, Omar Montes ha publicado una imagen en la que se podía ver a la pareja desde el hospital con una gran cantidad de personas que los han visitado tras la gran noticia. Sin embargo, los comentarios de la publicación también se han llenado de críticas por la decisión de llenar la habitación de tanta gente tras el nacimiento del bebé.

«Esta madre recién parida debe estar súper encantada de pasar esto con la habitación llena de gente», «Esto es precisamente lo que un padre no debe permitir que pase»,»Te puede gustar más o menos, pero ¿y las otras personas ingresadas? Seguro que esa habitación parecía una cafetería porque en silencio seguro que no estaban. Me parece una falta de empatía y consideración con los demás y eso que me gusta Omar», «Madre mía, pobre madre con tanta gente en el hospital», han escrito algunos usuarios.

Otros, sin embargo, entienden la parte positiva de las visitas e incluso muestran su apoyo hacia la pareja. «Pues a mí me encantaron las visitas, además quería que vieran a mis niños lo preciosos que eran y la ayuda que te dan algunos es de agradecer!», escriben. Sea como sea, la pareja está de enhorabuena y ahora comienza una etapa muy especial con la llegada de su pequeño.