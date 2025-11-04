Violeta Mangriñán s’ha endut un bon ensurt i així ho ha fet saber als seus seguidors. La influencer, que va fer-se famosa després de passar per realities de Telecinco s’ha construït tota una figura a les xarxes socials. De fet, a Instagram acumula més de 2,4 milions de seguidors en una comunitat que continua creixent i que rep les notícies del dia a dia de la jove valenciana. En aquest cas, la seva última sorpresa no ha estat gens positiva. En una història temporal a Instagram ha publicat una fotografia revelant que acabava de pagar 10.000 euros en multes de tràfic, però com ha pogut passar?
Violeta Mangriñán revela per què ha de pagar 10.000 euros en multes de tràfic
Tot i que ja ha passat Halloween, la creadora de contingut i propietària de la cadena Maison Matcha s’ha endut un bon ensurt. Aquesta desagradable sorpresa no és recomanable, molt menys quan es tracta de gestions burocràtiques que impliquen tants diners. En una primera instantània en què es pot veure la seva cara amb un filtre, Violeta explica el dia que ha tingut i com ha acabat pagant fins a 10.000 euros en multes.
“Pot acabar ja el dia d’avui? He pagat 10.000 euros en multes de tràfic a l’Ajuntament de Madrid. 10.000 euros en multes en els vuit anys que porto a Madrid”, explica la influencer. Ara bé, matisa que part d’aquest import són “interessos per demora”. “Resulta que les multes de tràfic m’arribaven al primer pis on vaig viure a Madrid i ningú m’ho va notificar fins fa tres mesos”, explica. Segurament davant els missatges que deu haver rebut dels seguidors per saber què ha fet per obtenir multes, Violeta ha donat més explicacions en un parell de vídeos temporals, també a la mateixa xarxa social.
Les multes de Violeta Mangriñán: conducció complicada o distracció?
Moltes es poden preguntar com ha pogut acumular fins a 10.000 euros per pagar de multes de tràfic. Tot i que hi hagi interessos, es tracta d’una conductora imprudent o són descuits que s’acumulen? En els vídeos posteriors a la primera imatge, Violeta ha aclarit el tema. “Us veig preocupats per les meves multes de l’Ajuntament de Madrid i no em consola saber que no soc l’única que li ha passat”, comparteix. “En el meu cas he tingut sort perquè molts m’heu dit que us ho han anat embargant a poc a poc i jo he pogut afrontar-ho de cop i deixar de pagar interessos”, explica sobre la seva capacitat per poder pagar de cop aquesta gran quantitat de diners.
Ara bé, que ha fet per tenir aquesta gestió? “Tinc tots els meus punts del carnet i la majoria de les multes són d’haver entrat a Madrid centre i he aparcat allà sense poder fer-ho”. Això sí, la causa de tot plegat que ella explica? “Moltes d’aquestes coses es podrien haver evitat si sabia on m’arribaven les multes perquè m’han arribat a domicilis diferents i fa un any que m’he empadronat a Madrid. Ja està pagat, soc tonta i per aprendre, cal perdre”, ha expressat com a conclusió final.
Les respostes dels usuaris
En un video publicat pel periodista del cor Javi Hoyos, en què ha explicat el que li havia passat a la influencer, els usuaris han compartit les seves opinions al respecte. Segons Violeta, aquestes multes estan molt relacionades amb el fet d’aparcar en “zones d’aparcament verdes i blaves” del centre de la ciutat perquè ella “viu als afores” i sembla que desconeixia aquesta informació. “Si mirés la pàgina de la DGT, no tindria excuses amb l’empadronament perquè aquí et surt tot. Que aprengui a conduir i veuràs com no li passarà”, “L’aplicació de la DGT”, “’La meitat són interessos per demores’, bé noia, 5.000 euros en multes en vuit anys continua sent una barbaritat”. Davant alguns comentaris que ha rebut perquè es miri l’aplicació de la Direcció General de Tràfic, Violeta ha respost els missatges dient que “les multes de l’Ajuntament de Madrid no surten a la DGT si són de zona blava o verda o Madrid central, surten a la pàgina web de l’Ajuntament”. Tot plegat, una bona experiència per aprendre i adonar-se dels calés que costen les multes de tràfic.