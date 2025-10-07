Violeta Mangriñán ha fet saltar totes les alarmes fa unes hores després de publicar una imatge des de l’hospital. La influencer sempre comparteix el seu dia a dia a través de les xarxes socials, on informa de les coses que passen a casa seva, com van les seves dues filles i el seu xicot Fabio, a més a més de crear contingut de marques i promocions. En aquesta ocasió, ha tornat a patir un ensurt de salut que ha volgut compartir amb els seus seguidors a través d’Instagram.
Què li ha passat a Violeta? Un ensurt que acaba a l’hospital
La creadora de contingut, que va fer-se famosa gràcies a la repercussió adquirida en realities de Telecinco està passant per una etapa de salut una mica complicada. Fa mesos que ha explicat alguns dels seus problemes de salut que ha anat patint durant l’any, però aquest cop s’ha vist obligada a visitar urgències de nit quan estava a punt d’anar-se’n a dormir.
“Ahir el dia va acabar amb un gir dramàtic dels esdeveniments. Aquesta nit me n’aniré al llit sabent el que és una ‘migranya d’aura'”, comença en aquest petit stories que ha publicat en el seu perfil d’Instagram. Acompanyant aquest text es pot veure una imatge de Violeta a l’hospital, amb una vida posada al braç. Però que és el que ha passat? Resulta que la nit anterior quan pujava les escales per anar-se’n a dormir de sobte va notar que alguna cosa no anava bé. “Vaig perdre de sobte la visió de l’ull dret i va començar un mal de cap que no us puc descriure amb paraules”, ha escrit.
Davant aquest gir, admet que va “espantar-se” molt perquè realment creia que tenia un problema greu. “Vaig començar a vomitar del dolor que sentia al cap, no podia no obrir els ulls perquè em molestaven els llums”. A més a més, va rebre l’alta de l’hospital a les 5:30 del matí.
Què és la migranya d’aura?
Segons explica, el diagnòstic que va rebre després de la visita a urgències és que tenia migranya d’aura, i això que vol dir? “Es produeix per la falta prolongada de son, estrès i excés de pantalles”, explica. “Avui he cancel·lat totes les meves gestions. Aquest matí he portat a les meves nenes al pediatre que tenien cita i després a l’escola, estaré tot el dia en mode zen perquè he dormit dues hores i encara em noto rara”, apunta. Sigui com sigui, sembla que ara ja està recuperada d’aquest ensurt.