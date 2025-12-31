Violeta anuncia que ha patit un avortament: “Gairebé toco fons mentalment”

Violeta Mangriñán és una d’aquelles influencers que ho comparteix tot a través del seu perfil d’Instagram o que, si més no, així sembla que ho faci. En el resum que ha fet per acomiadar el 2025, però, ha quedat clar que hi ha males experiències que prefereix quedar-se per a ella. La més greu? L’avortament que va patir fa uns mesos, sobre el que no se sabia res perquè no ho havia tret a la llum fins ara. Juntament amb Fabio, la seva parella des del 2019, són pares de dues filles petites anomenades Gala i Gia. La creadora de contingut s’havia quedat embarassada del tercer, que havia de néixer a principis de gener, però desgraciadament l’embaràs va interrompre’s abruptament.
No ha estat un mal any per a ella, tenint en compte que ha obert una cafeteria de te matcha que està funcionant molt bé, que tenen una casa nova a Madrid i que ha viscut moments molt macos amb les filles. Ella mateixa diu obertament que consideraria “injust” dir que ha estat un mal any, però evidentment l’avortament ha marcat un abans i un després en els darrers mesos: “Gairebé toco fons mentalment, però vaig saber recompondre’m i em vaig adonar que soc més fort del que creia“. Patir la pèrdua d’un bebè ha de ser de les coses més doloroses que una mare pot viure, un dol que ha viscut en la més estricta intimitat fins ara que ha decidit fer-ho públic.
Ara mateix, la Violeta estaria a dues setmanes de parir el seu tercer fill: “Creia que ja no ho faria, però encara fa mal“, ha confessat. L’avortament va tenir lloc el passat mes d’abril, tal com ha revelat ara. De fet, ha compartit una fotografia d’aquell dia en què apareix plorant sense consol en un tren. En aquest atac de sinceritat, ha donat més detalls sobre el que ha estat el moment més fosc del seu any: “El pitjor van ser els tres mesos de sagnat després. Tristesa sense sentit i un insomni que ni tan sols la medicina xinesa va poder ajudar-me a minvar. Però soc una noia dura i una noia amb molta sort, amb massa motius per ser feliç”.
Violeta explica per què no havia compartit que havia patit un avortament
“No tot ha estat maco aquest 2025 i només volia recordar-vos que no idealitzeu tot el que veieu a les xarxes socials, tots passem moments durs encara que no els compartim tots”, ha prosseguit. Violeta ha volgut agrair, des d’aquest aparador públic, tot el suport que ha rebut de les seves amigues i la família en els moments més durs: “Gràcies per haver estat un pilar fonamental, tinc els millors“.
La Violeta mai no havia explicat que havia patit aquest avortament i ho justifica de la següent manera: “No ho havia explicat com moltes altres coses que em passen i callo per protegir-me d’aquelles persones que només volen fer mal. La informació és poder… Ja m’he penedit d’haver-ho explicat, però ara ja està“.
Una influencer que ha acabat traient a la llum l’episodi més dolorós del seu 2025, un any que acaba i que confia que donarà pas a un 2026 millor en què aconsegueixi tot el que es proposi.