Violeta revela com ha canviat la seva relació amb la parella en tenir la filla

La ‘influencer’ Violeta Mangriñán ha tingut a la seva filla fa onze dies i la vida li ha canviat moltíssim. Així ho retransmet diàriament a Instagram. L’última ocurrència de la influencer ha estat fer un question and answer a través de les stories. Ha respòs en especial les preguntes sobre la seva maternitat i la relació amb la seva parella, amb la què estan intentant arribar a acords per cuidar de la bebè, que es diu Gala.

Així, Violeta ha respòs una de les preguntes més repetides pels seus seguidors: “Canvia la relació de parella quan tens un fill?”. La influencer i exconcursant de Supervivientes no es va tallar i va respondre com està la seva relació amb Fabbio Colloricchio, amb qui va començar justament en aquest reality extrem quan va deixar la seva parella, Julen, per anar-se’n amb ell.

Canvia la relació de parella amb un fill per mig?

“En aquest moment, tot i que és aviat per dir-ho, en el meu cas ha canviat a millor”, ha començat explicant a través de les stories d’Instagram. “Fab i jo, sempre que ens passen coses importants, ja siguin bones o dolentes, som una piña”, deia orgullosa de la seva relació. Segons el que ha explicat Violeta els dos estan “més units que mai” tot i que encara “és aviat” per respondre aquestes preguntes perquè fa només onze dies que són pares.

No tot són flors i violes: també hi ha hagut discussions entre ells

Ara bé, no tot són flors i violes, Violeta ha explicat una de les discussions que han tingut aquests dies: “Els primers dies de Gala a casa hem discutit una mica perquè Fab s’adormia en el seu torn de biberó. Després de la bronca no li ha tornat a passar, tot s’ha de dir”, revelava.