Violeta anuncia que ha sufrido un aborto: «Casi toco fondo mentalmente»

Violeta Mangriñán es una de esas influencers que lo comparte todo a través de su perfil de Instagram o que, al menos, así parece que lo hace. En el resumen que ha hecho para despedir el 2025, sin embargo, ha quedado claro que hay malas experiencias que prefiere guardarse para ella. ¿La más grave? El aborto que sufrió hace unos meses, sobre el que no se sabía nada porque no lo había sacado a la luz hasta ahora. Junto con Fabio, su pareja desde 2019, son padres de dos hijas pequeñas llamadas Gala y Gia. La creadora de contenido se había quedado embarazada del tercero, que debía nacer a principios de enero, pero desgraciadamente el embarazo se interrumpió abruptamente.

No ha sido un mal año para ella, teniendo en cuenta que ha abierto una cafetería de té matcha que está funcionando muy bien, que tienen una casa nueva en Madrid y que ha vivido momentos muy bonitos con las hijas. Ella misma dice abiertamente que consideraría «injusto» decir que ha sido un mal año, pero evidentemente el aborto ha marcado un antes y un después en los últimos meses: «Casi toco fondo mentalmente, pero supe recomponerme y me di cuenta de que soy más fuerte de lo que creía«. Sufrir la pérdida de un bebé debe ser de las cosas más dolorosas que una madre puede vivir, un duelo que ha vivido en la más estricta intimidad hasta ahora que ha decidido hacerlo público.

Ahora mismo, Violeta estaría a dos semanas de dar a luz a su tercer hijo: «Creía que ya no lo haría, pero aún duele«, ha confesado. El aborto tuvo lugar el pasado mes de abril, tal como ha revelado ahora. De hecho, ha compartido una fotografía de aquel día en la que aparece llorando sin consuelo en un tren. En este ataque de sinceridad, ha dado más detalles sobre lo que ha sido el momento más oscuro de su año: «Lo peor fueron los tres meses de sangrado después. Tristeza sin sentido y un insomnio que ni siquiera la medicina china pudo ayudarme a disminuir. Pero soy una chica dura y una chica con mucha suerte, con demasiados motivos para ser feliz».

Violeta confiesa que ha sufrido un aborto este 2025 | Instagram

Violeta explica por qué no había compartido que había sufrido un aborto

«No todo ha sido bonito este 2025 y solo quería recordarles que no idealicen todo lo que ven en las redes sociales, todos pasamos momentos duros aunque no los compartamos todos», ha proseguido. Violeta ha querido agradecer, desde este escaparate público, todo el apoyo que ha recibido de sus amigas y la familia en los momentos más duros: «Gracias por haber sido un pilar fundamental, tengo los mejores«.

Violeta nunca había explicado que había sufrido este aborto y lo justifica de la siguiente manera: «No lo había explicado como muchas otras cosas que me pasan y callo para protegerme de aquellas personas que solo quieren hacer daño. La información es poder… Ya me he arrepentido de haberlo explicado, pero ahora ya está«.

La influencer ha pasado momentos muy dolorosos este 2025 | Instagram

Hablar abiertamente del aborto puede ayudarla a superarlo | Instagram

Una influencer que ha terminado sacando a la luz el episodio más doloroso de su 2025, un año que acaba y que confía que dará paso a un 2026 mejor en el que consiga todo lo que se proponga.