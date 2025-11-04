Violeta Mangriñán se ha llevado un buen susto y así lo ha compartido con sus seguidores. La influencer, que se hizo famosa tras participar en realities de Telecinco, ha construido toda una figura en las redes sociales. De hecho, en Instagram acumula más de 2,4 millones de seguidores en una comunidad que sigue creciendo y que recibe las noticias del día a día de la joven valenciana. En este caso, su última sorpresa no ha sido nada positiva. En una historia temporal en Instagram ha publicado una fotografía revelando que acaba de pagar 10.000 euros en multas de tráfico, pero ¿cómo ha podido pasar?

Violeta Mangriñán revela por qué tiene que pagar 10.000 euros en multas de tráfico

Aunque ya ha pasado Halloween, la creadora de contenido y propietaria de la cadena Maison Matcha se ha llevado un buen susto. Esta desagradable sorpresa no es recomendable, mucho menos cuando se trata de gestiones burocráticas que implican tanto dinero. En una primera instantánea en la que se puede ver su cara con un filtro, Violeta explica el día que ha tenido y cómo ha terminado pagando hasta 10.000 euros en multas.

Violeta revela que ha pagat 10.000 euros en multes de tràfic a l’Ajuntament de Madrid | Instagram

«¿Puede terminar ya el día de hoy? He pagado 10.000 euros en multas de tráfico al Ayuntamiento de Madrid. 10.000 euros en multas en los ocho años que llevo en Madrid», explica la influencer. Ahora bien, matiza que parte de este importe son «intereses por demora». «Resulta que las multas de tráfico me llegaban al primer piso donde viví en Madrid y nadie me lo notificó hasta hace tres meses», explica. Seguramente ante los mensajes que debe haber recibido de los seguidores para saber qué ha hecho para obtener multas, Violeta ha dado más explicaciones en un par de vídeos temporales, también en la misma red social.

Las multas de Violeta Mangriñán: ¿conducción complicada o distracción?

Muchos pueden preguntarse cómo ha podido acumular hasta 10.000 euros para pagar de multas de tráfico. Aunque haya intereses, ¿se trata de una conductora imprudente o son descuidos que se acumulan? En los vídeos posteriores a la primera imagen, Violeta ha aclarado el tema. «Os veo preocupados por mis multas del Ayuntamiento de Madrid y no me consuela saber que no soy la única a la que le ha pasado», comparte. «En mi caso he tenido suerte porque muchos me habéis dicho que os lo han ido embargando poco a poco y yo he podido afrontarlo de golpe y dejar de pagar intereses», explica sobre su capacidad para poder pagar de golpe esta gran cantidad de dinero.

Ahora bien, ¿qué ha hecho para tener esta gestión? «Tengo todos mis puntos del carnet y la mayoría de las multas son de haber entrado al centro de Madrid y he aparcado allí sin poder hacerlo». Eso sí, ¿la causa de todo ello que ella explica? «Muchas de estas cosas se podrían haber evitado si sabía dónde me llegaban las multas porque me han llegado a domicilios diferentes y hace un año que me he empadronado en Madrid. Ya está pagado, soy tonta y para aprender, hay que perder», ha expresado como conclusión final.

¿Qué han dicho los usuarios en las redes del último susto de Violeta? | Instagram

Las respuestas de los usuarios

En un vídeo publicado por el periodista del corazón Javi Hoyos, en el que ha explicado lo que le había pasado a la influencer, los usuarios han compartido sus opiniones al respecto. Según Violeta, estas multas están muy relacionadas con el hecho de aparcar en «zonas de aparcamiento verdes y azules» del centro de la ciudad porque ella «vive en las afueras» y parece que desconocía esta información. «Si mirase la página de la DGT, no tendría excusas con el empadronamiento porque aquí te sale todo. Que aprenda a conducir y verás cómo no le pasará», «La aplicación de la DGT», «La mitad son intereses por demoras’, bueno chica, 5.000 euros en multas en ocho años sigue siendo una barbaridad». Ante algunos comentarios que ha recibido para que se mire la aplicación de la Dirección General de Tráfico, Violeta ha respondido a los mensajes diciendo que «las multas del Ayuntamiento de Madrid no salen en la DGT si son de zona azul o verde o Madrid central, salen en la página web del Ayuntamiento». En definitiva, una buena experiencia para aprender y darse cuenta del dinero que cuestan las multas de tráfico.