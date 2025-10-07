Violeta Mangriñán ha hecho saltar todas las alarmas hace unas horas después de publicar una imagen desde el hospital. La influencer siempre comparte su día a día a través de las redes sociales, donde informa de las cosas que pasan en su casa, cómo van sus dos hijas y su novio Fabio, además de crear contenido de marcas y promociones. En esta ocasión, ha vuelto a sufrir un susto de salud que ha querido compartir con sus seguidores a través de Instagram.

Violeta Mangriñán comparte su último susto de salud | Europa Press

¿Qué le ha pasado a Violeta? Un susto que acaba en el hospital

La creadora de contenido, que se hizo famosa gracias a la repercusión adquirida en realities de Telecinco, está pasando por una etapa de salud un poco complicada. Hace meses que ha explicado algunos de sus problemas de salud que ha ido sufriendo durante el año, pero esta vez se ha visto obligada a visitar urgencias de noche cuando estaba a punto de irse a dormir.

«Ayer el día terminó con un giro dramático de los acontecimientos. Esta noche me iré a la cama sabiendo lo que es una ‘migraña con aura'», comienza en este pequeño stories que ha publicado en su perfil de Instagram. Acompañando este texto se puede ver una imagen de Violeta en el hospital, con una vía puesta en el brazo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Resulta que la noche anterior, cuando subía las escaleras para irse a dormir, de repente notó que algo no iba bien. «Perdí de repente la visión del ojo derecho y comenzó un dolor de cabeza que no puedo describir con palabras», ha escrito.

Violeta Mangriñán comparte su último susto de salud | Instagram

Ante este giro, admite que se «asustó» mucho porque realmente creía que tenía un problema grave. «Comencé a vomitar por el dolor que sentía en la cabeza, no podía ni abrir los ojos porque me molestaban las luces». Además, recibió el alta del hospital a las 5:30 de la mañana.

¿Qué es la migraña con aura?

Según explica, el diagnóstico que recibió después de la visita a urgencias es que tenía migraña con aura, ¿y eso qué quiere decir? «Se produce por la falta prolongada de sueño, estrés y exceso de pantallas», explica. «Hoy he cancelado todas mis gestiones. Esta mañana he llevado a mis niñas al pediatra que tenían cita y después al colegio, estaré todo el día en modo zen porque he dormido dos horas y todavía me siento rara», apunta. Sea como sea, parece que ahora ya está recuperada de este susto.