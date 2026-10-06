Canvi de cap dels Mossos d’Esquadra, canvi de la Prefectura del Cos. La nova comissària cap del Cos, Silvia Catà, ha escollit com a número dos de la Prefectura, el comissari Ramon Chacón, fins ara cap de la Divisió d’Investigació Criminal. Chacón rellevarà la comissària Alícia Moriana, que ha estat reubicada a la Comissaria General Tècnica. Entre els canvis, també s’hi compten l’entrada de Josep Codina, ara cap de la Regió de Ponent, i Josep Maria Estela, que havia estat cap del cos en la primera època de Joan Ignasi Elena com a conseller, torna cap a Lleida. Un dels noms forts que entren al ferro de la Prefectura és el comissari Rafael Comes.
El comissari Comes té en el seu currículum haver estat el “coordinador” del que hauria estat la detenció, si així ho hagués ordenat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del president Carles Puigdemont i dels membres del seu Govern durant els dies previs i posteriors a la declaració d’independència aprovada al Parlament de Catalunya el 27 d’octubre de 2017. Així ho va detallar ell mateix en el judici que es va celebrar a l’Audiència Nacional contra el major Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana, l’exdirector de la Policia, Pere Soler, i l’exsecretari general del departament d’Interior, Cèsar Puig. L’aleshores cap del cos, Josep Lluís Trapero, va ordenar a Comes que “gestionés” l’operatiu amb “reserva” i que l’inspector Jordi Garcia, aleshores cap de l’Oficina de Relació amb la Justícia, es desplacés al TSJC per tal de coordinar la informació i l’operatiu amb el jutjat encarregat d’una detenció d’aforats. Comes també va ser l’encarregat de “refer” la intel·ligència del cos durant l’etapa de Sallent com a cap del cos.
Un nou destí per Toni Rodríguez
Aquests primers canvis no han afectat qui fins ara era l’home fort de la Prefectura, l’intendent Toni Rodríguez. Ara com ara, continuarà a la direcció operativa de Sílvia Catà, però té tots els números per canviar de destí. En aquest sentit, cal recordar que ben aviat seran convocades les places de comissari, en les quals Rodríguez podria obtenir els galons. D’aquesta manera, podria assolir un dels seus destins anhelats amb més delit, la DIC, que fins ara dirigia Chacón.