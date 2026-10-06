Cambio de jefe de los Mossos d’Esquadra, cambio de la Prefectura del Cuerpo. La nueva comisaria jefe del Cuerpo, Silvia Catà, ha escogido como número dos de la Prefectura, al comisario Ramon Chacón, hasta ahora jefe de la División de Investigación Criminal. Chacón relevará a la comisaria Alícia Moriana, que ha sido reubicada en la Comisaría General Técnica. Entre los cambios, también se cuentan la entrada de Josep Codina, ahora jefe de la Región de Ponent, y Josep Maria Estela, que había sido jefe del cuerpo en la primera época de Joan Ignasi Elena como consejero, vuelve a Lleida. Uno de los nombres fuertes que entran en el núcleo de la Prefectura es el comisario Rafael Comes.

El comisario Comes tiene en su currículum haber sido el “coordinador” de lo que habría sido la detención, si así lo hubiera ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, del presidente Carles Puigdemont y de los miembros de su Gobierno durante los días previos y posteriores a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento de Catalunya el 27 de octubre de 2017. Así lo detalló él mismo en el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional contra el mayor Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, el exdirector de la Policía, Pere Soler, y el exsecretario general del departamento de Interior, Cèsar Puig. El entonces jefe del cuerpo, Josep Lluís Trapero, ordenó a Comes que “gestionara” el operativo con “reserva” y que el inspector Jordi Garcia, entonces jefe de la Oficina de Relación con la Justicia, se desplazara al TSJC para coordinar la información y el operativo con el juzgado encargado de una detención de aforados. Comes también fue el encargado de «reformular» la inteligencia del cuerpo durante la etapa de Sallent como jefe del cuerpo.

Sílvia Catà y Ferran Lòpez, en la comparecencia de esta tarde en el Parlament/Parlament

Un nuevo destino para Toni Rodríguez

Estos primeros cambios no han afectado a quien hasta ahora era el hombre fuerte de la Prefectura, el intendente Toni Rodríguez. Por ahora, continuará en la dirección operativa de Sílvia Catà, pero tiene todas las posibilidades de cambiar de destino. En este sentido, cabe recordar que pronto se convocarán las plazas de comisario, en las cuales Rodríguez podría obtener los galones. De esta manera, podría alcanzar uno de sus destinos anhelados con más deseo, la DIC, que hasta ahora dirigía Chacón.