Reencuentro de alta tensión en el estreno de Gran Hermano VIP. Los más curiosos y antiguos fans de Sálvame esperaban con ansias porque suponía volver a ver en pantalla a Jorge Javier Vázquez y Karmele Marchante, que se habían dicho de todo en el pasado. La dosis de tensión ha acabado siendo aún más alta de lo que muchos esperaban y, desde casa, no hacían falta ni siquiera palomitas porque la lista de reproches ha sido increíble. Pocos imaginaban que el de Badalona acabaría acusando a su excompañera de trabajo de haber dejado «un reguero de cadáveres» tras de sí, por ejemplo. Analizamos todo lo que ha dado de sí esta escena dantesca.

La herida continúa abierta desde 2023, especialmente, cuando la periodista independentista dedicó unas palabras muy duras en su libro al presentador del programa del corazón. En aquellas páginas, la de Tortosa describió a Jorge Javier como «el enano» «solitario«, «grasiento«, «psicópata» y «enfermo de ego» a quien todos están obligados «a lamerle el culo«. Unas descalificaciones que el presentador no ha olvidado y que ha querido recordar ante toda la audiencia, claro está.

Las expectativas para el reencuentro eran muy altas y el presentador ha entrado directamente al conflicto. Con ironía, ha comenzado la conversación haciendo referencia a algunos de los calificativos que Marchante le había dedicado: «Sí, hola. Soy Jorge Javier: enano, psicópata, grasiento y dictador en horas libres«. Karmele ha reaccionado con una sonrisa, en un primer momento, pero esto no ha hecho que el catalán rebajara el tono. Al contrario, ha continuado repasando las palabras que la excolaboradora había escrito sobre él mientras la periodista intentaba frenar la conversación y evitar que el reencuentro se convirtiera en un repaso de sus disputas: «Mejor que no hablemos del pasado«, le ha pedido. Él no le ha hecho ni caso, sin embargo.

🔥 FUERTE REENCUENTRO ENTRE KARMELE Y JORGE JAVIER Jorge Javier: “Eres una de las peores personas que he conocido personalmente y profesionalmente” #GHVIPEstreno https://t.co/xTOCZOZyPr — SALVAMISTA BELENISTA ✨ (@elfrikidelatv_) November 18, 2026

Els retrets de Jorge Javier en la retrobada amb Karmele | Telecinco

Enfrentamiento de alto voltaje en Gran Hermano VIP entre Jorge Javier y Karmele

«Me parece alucinante, que no hablemos del pasado dice. Lo que más me ha llamado la atención es que dices que yo debería haberme arrepentido. ¿Arrepentido de qué, Karmele?», le ha soltado antes de volver a enumerar los insultos que había recibido. Pero el momento más contundente aún estaba por llegar. El presentador ha dejado de lado la ironía y ha pronunciado un discurso muy crítico contra la concursante, tanto por el trato personal como por su trayectoria profesional: «Para mí sigues siendo, Karmele, una de las peores personas que he conocido en mi vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Has dejado un reguero de cadáveres, y no solo en Sálvame, sino a lo largo de toda tu carrera profesional«, ha sentenciado.

Ante estas palabras, Karmele Marchante ha optado por no entrar en una nueva discusión y se ha quedado en silencio. El presentador ha continuado con su particular despedida cargada de sarcasmo y ha lanzado una última provocación antes de recibirla oficialmente en el concurso: «Estoy muy contento porque creo que la casa de GH VIP es el lugar donde debes estar y no debes salir nunca«. Finalmente, tras este intercambio de reproches, Jorge Javier ha recuperado su papel de presentador para darle la bienvenida al reality, aunque no ha podido evitar una última indirecta: «Así que, bienvenida a Gran Hermano VIP. Dicho esto, ya verás qué bien nos entenderemos».

La tertuliana ha rebut per totes bandes | Telecinco

Un reencuentro explosivo que deja claro que las diferencias entre ambos continúan bien presentes. Y si este ha sido solo el primer contacto entre Jorge Javier y Karmele dentro del programa, la convivencia promete estar cargada de momentos tensos.