Retrobada d’alta tensió en l’estrena de Gran Hermano VIP. Els més tafaners i antics fans de Sálvame esperaven amb candeletes perquè suposava tornar a veure en pantalla Jorge Javier Vázquez i Karmele Marchante, que s’havien dit de tot en el passat. La dosi de tensió ha acabat sent encara més alta del que molts s’esperaven i, des de casa, no feien falta ni tan sols crispetes perquè la llista de retrets ha estat increïble. Pocs s’imaginaven que el de Badalona acabaria acusant la seva excompanya de feina d’haver deixat “un reguitzell de cadàvers” darrere seu, per exemple. Analitzem tot el que ha donat de si aquesta escena dantesca.
La ferida continua oberta des del 2023, especialment, quan la periodista independentista va dedicar unes paraules molt dures en el seu llibre al presentador del programa del cor. En aquelles pàgines, la de Tortosa va descriure Jorge Javier com “el nan” “solitari“, “greixós“, “psicòpata” i “malalt d’ego” a qui tothom està obligat “a llepar-li el cul“. Unes desqualificacions que el presentador no ha oblidat i que ha volgut recordar davant de tota l’audiència, és clar.
Les expectatives pel retrobament eren molt altes i el presentador ha entrat directament al conflicte. Amb ironia, ha començat la conversa fent referència a alguns dels qualificatius que Marchante li havia dedicat: “Sí, hola. Soc en Jorge Javier: nan, psicòpata, greixós i dictador en hores lliures“. Karmele ha reaccionat amb un somriure, en un primer moment, però això no ha fet que el català rebaixés el to. Al contrari, ha continuat repassant les paraules que l’excol·laboradora havia escrit sobre ell mentre la periodista intentava frenar la conversa i evitar que el retrobament es convertís en un repàs de les seves disputes: “Millor que no parlem del passat“, li ha demanat. Ell no li ha fet ni cas, però.
🔥 FUERTE REENCUENTRO ENTRE KARMELE Y JORGE JAVIER Jorge Javier: “Eres una de las peores personas que he conocido personalmente y profesionalmente” #GHVIPEstreno https://t.co/xTOCZOZyPr— SALVAMISTA BELENISTA ✨ (@elfrikidelatv_) November 18, 2026
Enfrontament d’alt voltatge a Gran Hermano VIP entre Jorge Javier i Karmele
“Em sembla al·lucinant, que no parlem del passat diu. El que més m’ha cridat l’atenció és que dius que jo m’hauria d’haver penedit. Penedit de què, Karmele?”, li ha etzibat abans de tornar a enumerar els insults que havia rebut. Però el moment més contundent encara havia d’arribar. El presentador ha deixat de banda la ironia i ha pronunciat un discurs molt crític contra la concursant, tant pel tracte personal com per la seva trajectòria professional: “Per mi continues sent, Karmele, una de les pitjors persones que he conegut a la meva vida, tant en l’àmbit professional com en el personal. Has deixat un reguitzell de cadàvers, i no només a Sálvame, sinó al llarg de tota la teva carrera professional“, ha sentenciat.
Davant d’aquestes paraules, Karmele Marchante ha optat per no entrar en una nova discussió i s’ha quedat en silenci. El presentador ha continuat amb el seu particular comiat carregat de sarcasme i ha deixat anar una última provocació abans de rebre-la oficialment al concurs: “Estic molt content perquè crec que la casa de GH VIP és el lloc on has d’estar i no n’has de sortir mai“. Finalment, després d’aquest intercanvi de retrets, Jorge Javier ha recuperat el seu paper de presentador per donar-li la benvinguda al reality, tot i que no ha pogut evitar una última indirecta: “Així que, benvinguda a Gran Hermano VIP. Dit això, ja veuràs que bé que ens entendrem”.
Un retrobament explosiu que deixa clar que les diferències entre tots dos continuen ben presents. I si aquest ha estat només el primer contacte entre Jorge Javier i Karmele dins del programa, la convivència promet estar carregada de moments tensos.