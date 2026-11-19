Harry de Inglaterra ha dejado a todos boquiabiertos al decir, públicamente, que no descarta volver a vestir el uniforme militar si la situación de su país lo requiere. El aristócrata ha viajado por sorpresa hasta Ucrania en una visita inesperada, donde ha dicho que estaría dispuesto a reincorporarse a las Fuerzas Armadas británicas y combatir si el Reino Unido necesitase sus servicios ante la amenaza rusa. «Si me piden que me aliste de nuevo y si surge la necesidad, estaré al cien por cien para servir a mi país junto a mis compañeros veteranos y militares», ha afirmado en unas declaraciones bomba a The Daily Telegraph.

Las declaraciones llegan después de un viaje sorpresa a Lviv, en el oeste de Ucrania, donde el hijo menor de Carlos III ha podido conocer de primera mano las consecuencias de la invasión rusa. Se trata de la cuarta vez que visita el país desde el inicio de la ofensiva a gran escala de Vladímir Putin. En esta ocasión, sin embargo, ha ido más allá de los habituales mensajes de apoyo y ha querido advertir sobre la necesidad de estar preparados ante una posible escalada del conflicto: «Todos deberían estar preocupados, sin duda. Y creo que deberíamos estar preparados«, ha señalado en un mensaje poco tranquilizador.

Harry considera que la amenaza de Moscú no afecta únicamente a Ucrania. De hecho, sostiene que el Reino Unido lleva casi una década inmerso en un conflicto con Rusia, aunque no se manifieste con ataques directos al territorio británico: «Que no nos ataquen con drones, balas y cohetes no significa que no estemos en guerra«, ha advertido.

El duque de Sussex también ha expresado su preocupación por la respuesta europea ante Vladímir Putin. Aunque considera que el continente finalmente ha tomado conciencia del peligro, teme que las divisiones entre los mismos países europeos acaben debilitando su capacidad de respuesta. También ha cuestionado la distancia entre la posición de la Administración norteamericana sobre Ucrania y el apoyo que, según él, una buena parte de la ciudadanía de los Estados Unidos estaría dispuesta a ofrecer al país. En este sentido, confía que el nuevo escenario político norteamericano permita reforzar la ayuda a partir de enero.

La trayectoria militar de Harry de Inglaterra

La predisposición de Harry a volver al servicio militar no es casual. El príncipe británico formó parte de las Fuerzas Armadas británicas durante diez años, participó en dos misiones en Afganistán y llegó a pilotar helicópteros. Abandonó el servicio activo en 2015, pero nunca ha ocultado la importancia que esa etapa tuvo en su vida. De hecho, el pasado octubre reconoció ante responsables militares de la OTAN que dejar el uniforme le había hecho perder una parte de su identidad y de su propósito vital. Posteriormente, encontró otra manera de continuar vinculado al mundo militar con la creación de los Juegos Invictus, una competición internacional para militares y veteranos heridos o enfermos que impulsó en 2014.

Durante su estancia en Ucrania, Harry también ha visitado un centro de rehabilitación especializado en la atención a personas heridas durante la guerra. Allí ha conversado con veteranos y profesionales sanitarios, donde ha conocido de cerca el trabajo que se lleva a cabo para ayudar a los soldados a recuperarse de las lesiones.

Harry de Inglaterra visita Ucrania por sorpresa | Europa Press

En uno de los encuentros, el duque de Sussex ha querido transmitir un mensaje de esperanza a los veteranos heridos y les ha asegurado que Ucrania ganará la guerra. También ha asistido a las pruebas de selección de los deportistas que representarán al país en los próximos Juegos Invictus, previstos para 2027 en Birmingham. Además, les ha prometido que, cuando termine el conflicto y Ucrania consiga la victoria, Inglaterra estará preparada para ayudarles a organizar una edición de los Juegos.