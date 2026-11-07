Jorge Javier Vázquez treballa a primera línia de televisió des de fa un munt d’anys i això, com era evident, s’ha traduït en un sou altíssim i un patrimoni important. Des del 2009, que ha encadenat un programa exitós de Telecinco rere un altre amb un contracte que calculen que pot oscil·lar entre els 3 i els 5 milions d’euros anuals.
El presentador de Badalona ha confessat que la seva situació econòmica és molt bona i, de fet, reconeix que podria retirar-se i viure perfectament sense treballar tot el que li queda de vida: “Si això s’acaba puc deixar de treballar? Sí, hauria d’acomodar algunes despeses… però com que estic solter i no tindré fills, doncs podria viure sense treballar. Aconseguir això amb 51 anys és molt bo”, deia ara fa cinc anys. El més probable? Que la situació hagi millorat encara més des de llavors.
En unes declaracions anteriors a El Español, Jorge Javier presumia que era la primera persona de la seva família amb bons ingressos: “Jo no comptava amb recursos anteriors, tot m’ho he hagut de treballar jo”. I la veritat és que la cosa li ha anat bé. Se sap que, a la dinerada que guanya a Telecinco, se li ha de sumar tot el que genera amb la seva empresa (que no és poc) que diuen que tindria un actiu superior a 4,5 milions d’euros. Ha anat diversificant inversions, a més a més, i ha adquirit diverses participants en societats d’investigació. Ell no se n’amaga i es descriu com una persona “rica“, encara que sempre ha negat ser “multimilionari”.
Quants pisos té Jorge Javier Vázquez?
El seu primer pis se’l va comprar amb només 27 anys, quan un amic va dir-li que s’havia comprat un pis a Madrid que havia reformat totalment: “Me’l vaig quedar sense veure’l, estàvem de vacances a Marbella i em va dibuixar a la sorra com era la distribució de la casa”. Allà va viure-hi molt de temps, ha explicat, una propietat que no és l’única que ha adquirit: “Em costa més comprar-me un CD que un pis perquè tinc mentalitat de rendibilitat”.
Ara mateix, Jorge Javier viu en un xalet de 700 metres quadrats en una de les millors urbanitzacions de la capital espanyola que va intentar vendre en el seu moment per gairebé tres milions d’euros. A més a més, que se sàpiga té un pis a Lavapiés i dos immobles més a Badalona. Queda clar que ha sabut invertir bé tot el que ha guanyat, una fortuna que encara pot anar creixent a mesura que li vagin renovant el contracte a Mediaset.