3Cat estrenarà, el pròxim 2 de desembre, una comèdia de vuit capítols curts sobre les situacions que viuen quatre amigues en la cinquantena. Magnesi per compassió arriba al catàleg de la plataforma, una ficció molt necessària protagonitzada per Mamen Duch (Barcelona, 1966), Marta Pérez (Barcelona, 1966), Carme Pla (Terrassa, 1966) i Àgata Roca (Barcelona, 1968). T de teatre torna a la televisió pública catalana, doncs, més de dues dècades després de Jet lag. Aquí, veurem quatre maneres complementàries d’afrontar la maduresa i els problemes reals amb una complicitat construïda al llarg de tres dècades. El Món entrevista les actrius per saber com representaran aquestes realitats d’una edat sovint invisibilitzada.
Torna T de Teatre a 3Cat després de vint anys. Com afronten aquesta gran estrena?
Carme Pla: Estem amb moltes ganes i amb molta expectativa. Estem molt il·lusionades, ens ve molt de gust, i a més a més, aquest és un producte diferent, dins d’estar en la nostra línia i amb la nostra comèdia i tot això. A veure què passa… Molt contentes de tornar a estar aquí a TV3 o, ara, a la plataforma 3Cat.
Magnesi per compassió és una sèrie amb quatre dones protagonistes i, lamentablement, encara és una mica notícia que siguin quatre dones les qui encapçalen el repartiment.
Mamen Duch: I, sobretot, amb quatre dones d’aquesta edat. Sí, és trist… però, a poc a poc, s’estan explicant més històries de dones d’aquesta edat. La idea també amb aquesta sèrie és ensenyar aquest món que estem vivint nosaltres mateixes, en el que ens veiem immerses.
Àgata Roca: Aquí també s’afegeix que som nosaltres les protagonistes, nosaltres quatre precisament, a les qui ens venia de gust parlar del moment vital en el que estem ara.
Les protagonistes són dones reals i no cinquantines operades, amb Bòtox i molts diners.
Mamen Duch: Sí, som quatre dones amb problemes reals i coses quotidianes amb problemes molt petits. De fet, la comèdia surt de coses molt petites i molt quotidianes. Crec que aquesta és la gràcia, o almenys el que ens fa gràcia a nosaltres, que no presentem un thriller sinó una comèdia real. Al final, fa gràcia veure que a la protagonista li molesta moltíssim que la deixin seure en una cadira quan estava asseguda a terra perquè la veuen “amb certa edat”. Totes ens identifiquem amb escenes així.
Quins temes trobarem a Magnesi per compassió?
Marta Pérez: Doncs els temes que ens envolten. Parlarem de la pressió estètica que notem en aquesta edat, però no només d’això. I insistim que la gràcia és que tractem tot això amb molt i molt amb d’humor.
Àgata Roca: Jo crec que és una sèrie que no vol reivindicar res ni es vol queixar de res, sinó senzillament vol relatar com és el que vivim i el que ens envolta a les dones d’aquesta edat. A més a més, de riure’ns de nosaltres mateixes. Perquè, qui més qui menys, està preocupada per fer bona cara i acaba comprant-se una crema que estigui bé. Això és així i no passa res, tampoc. D’aquí el títol, també, que ironitza amb aquest magnesi que ens recomanen prendre amb l’arribada de la menopausa. Aquesta és una edat en la que se’ns bombardeja constantment amb totes les coses que hem d’aprendre per estar bé, precisament per voler estar bé. I doncs, clar, si fem cas a tot, acabem amb una estanteria plena de productes.
Carme Pla: Un altre dels grans temes que tractem és el dels pares, ja que ens trobem en una edat en la que estem totes cuidant els pares o que els pares marxen.
Àgata Roca: I les qui tenim fills, també, ja que ens trobem que els estem acabant de cuidar o que se’n van de casa i hem de gestionar tot el que representa el niu buit. Perquè vols que marxi, sí, però també et genera un dol que ho faci. I no oblidem el tema de relacions, que és el tema etern tant en homes com de dones. Vull dir que això ens importa de la mateixa manera ara, jo crec, que als 20 anys. I aquest també és un tema que se’n parla en aquesta sèrie. Com el tema de la pèrdua de la memòria i el petit gag en el que fem referència als sentits que notem que van minvant com el sentit de la vista, la memòria…
Mamen Duch: I jo crec que un tema molt important de la sèrie és l’amistat, perquè la base de tota aquesta ficció són les quatre amigues. Aquesta sèrie va de l’amistat, de la companyia, de recolzament i de dir que prefereixo estar amb les meves amigues a quedar amb el meu nòvio. Que prefereixo anar al cine amb les meves amigues en comptes d’estar a casa amb el meu marit o amb el meu fill i no passa res.
És una sèrie de dones per a dones de la vostra edat o és una ficció intergeneracional?
Marta Pérez: Nosaltres creiem que és intergeneracional, segur. Encara que és cert que nosaltres tenim una part d’un públic femení de la nostra edat que és molt seguidor nostre, però penso que Magnesi per compassió també pot interpel·lar a homes i a gent més jove. Més que res, perquè aquí veuràs i entendràs millor el comportament de la teva mare, pare o de la gent més gran. Jo penso que sí, que funcionarà per a tot tipus de públic.
Mamen Duch: A més a més, que fem servir un humor que fa riure a tothom, tinguis l’edat que tinguis. El tema aquest que una persona no pugui aixecar-se de terra fa riure de per si. Sempre fan gràcies les misèries, com veure que a un se li escapa el pipí i com s’ho fa venir per sortir d’allà airosament. Això et fa gràcia si ets jove o si ets gran.
Han preparat una sèrie amb capítols curtets, píndoles de només 12 minuts. Per què fer-ho així?
Carme Pla: Mira, va ser el format al que vam arribar finalment… crèiem que ens podia funcionar d’aquesta manera, que així agradaria més i que ens permetia presentar una situació concreta. Volíem fer una cosa molt a temps real, sense flashbacks, ja que funcionava millor. Cada capítol és autoconclusiu però sí que és cert que hi ha algunes coses que es mantenen de fons, però que tampoc es mantenen durant tota la sèrie.
Mamen Duch: El capítol, de fet, es planteja en els primers minuts de què anirà i després tot passa en temps real. És com si tu quedes amb les amigues per anar al cine i vius aquells 15 minuts abans d’entrar al cine. Per això creiem que han de ser tancats i autoconclusius.
Fa gràcia que les quatre amigues siguin molt diferents entre si, a més a més.
Carme Pla: Sí, trobem que aquest punt està molt bé perquè ens ajuda, d’alguna manera, a reivindicar l’amistat sent molt diferents les unes de les altres. Posem sobre la taula la tolerància que tenim i que s’ha de respectar com és cadascú.
Marta Pérez: Cada personatge travessa una situació concreta i està en un moment vital diferent, de fet. Tenim trets molt similars, però alhora som molt diferents.
Mamen Duch: Gràcies als guionistes hem arribat a un punt molt bonic en què els personatges estan molt contrastats, però no són personatges tan estripats com en una sitcom. No obstant això, et quedes amb una idea molt clara sobre com és la Nora, la Vinyet, l’Àngels i la Susi.
Aquesta és una comèdia sense filtres?
Àgata Roca: Sí, la veritat és que podríem dir que sí. Aquí no hi ha massa filtre i es parlen de temes complicats. Crec que també està bé que amb l’humor se suavitzi tot el que tractem com el tema de la incontinència o el tema de la mort. Evidentment, podrien ser temes delicats, però en parlem amb un humor molt respectuós; sense filtres, però fi. És una comèdia fina i elegant, no és una comèdia que pugui ofendre ni massa barroera.
Carme Pla: Però és que tampoc s’intenta res concret, no hi ha una moralina darrere. En un capítol es reivindica la naturalitat, però tampoc diem que hi hagi un esclavatge perquè cadascú ha de fer el que vulgui. Fem el que podem i no pretenem més del compte.
Als temes històricament de dones els ha costat fer-se un lloc en la ficció. Magnesi per compassió pot posar el seu granet de sorra a intentar que continuï parlant-se obertament de la menopausa, per exemple?
Carme Pla: Segur. Sí que està començant a parlar-se’n més, però encara queda molt a fer. Aquesta sèrie pot contribuir-hi, sí.
Àgata Roca: A mi el que m’agrada destacar, i l’altre dia en pensava, és que crec que en cap capítol diem o ni tan sols mencionem la paraula menopausa. No cal que la citem perquè ja és una cosa tan arrelada a nosaltres que no creiem que sigui necessari. Aquesta és la nostra realitat, la vivim i intentem viure-la amb tota normalitat. No volíem parlar de menopausa pròpiament, l’assimilem com una cosa quotidiana i normal. Podem parlar de coses que hi tinguin a veure, però sense un pes massa destacat.
Ara que l’edatisme és d’actualitat, molts aplaudeixen que 3Cat aposti per una sèrie amb quatre dones d’aquesta edat.
Mamen Duch: És que la televisió pública és el lloc on s’han de fer aquestes apostes. També és important pensar que si surt en una televisió pública, doncs potser acaba donant ales a que altres televisions deixin d’estar amb l’edatisme i que sentim tantes històries sobre aquest tema… Perquè, per exemple, a la BBC es fan històries de policies de 50 anys amb dones meravelloses i, aquí, potser encara no. TV3 és un bon lloc per col·locar-hi protagonistes de 50 o de 60 anys. Nosaltres ens hem sentit a casa nostra i súper a gust a 3Cat. Estem encantades de fer la sèrie aquí.